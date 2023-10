L'impact des débris spatiaux sur l'atmosphère terrestre

Une nouvelle étude publiée dans les Actes de l'Académie nationale des sciences révèle que les débris spatiaux, constitués de restes de fusées et d'engins spatiaux, ont un effet potentiellement durable sur le climat terrestre. Les scientifiques ont mené une mission de recherche à l'aide d'un outil sensible attaché à un avion de recherche spécial pour analyser l'atmosphère et ont découvert des quantités importantes d'aluminium et de métaux exotiques dans la stratosphère terrestre.

Les chercheurs ont pu comparer ces métaux rares à ceux utilisés dans les fusées et les satellites, ce qui indique que le métal vaporisé provenait probablement d'engins spatiaux brûlant lors de leur rentrée dans l'atmosphère. Le professeur Daniel Cziczo, co-auteur de l'étude, souligne l'importance de trouver ce matériau fabriqué par l'homme dans la région soi-disant vierge de l'atmosphère. Il souligne la nécessité d'un examen plus approfondi de tout changement se produisant dans la stratosphère, qui est une région stable de l'atmosphère.

L'étude visait à répondre aux soupçons de longue date selon lesquels la haute atmosphère terrestre serait influencée par l'industrie spatiale en pleine croissance. Cependant, l’étude de cette zone, qui s’étend jusqu’à 51 kilomètres au-dessus de la surface, représente un énorme défi. Pour mener leur enquête, les scientifiques ont utilisé un avion WB-57 de la NASA pour échantillonner l'atmosphère à 19 kilomètres au-dessus du sol en Alaska.

L'analyse des échantillons a révélé que les métaux étaient présents dans environ 10 % des particules d'acide sulfurique, qui constituent la majorité des particules de la stratosphère et contribuent à la protection et au tamponnage de la couche d'ozone. De plus, les chercheurs ont détecté plus de 20 éléments dans des proportions conformes à celles utilisées dans les engins spatiaux. Notamment, les métaux tels que le lithium, l’aluminium, le cuivre et le plomb provenant de la rentrée des vaisseaux spatiaux ont été trouvés en bien plus grande quantité que les métaux trouvés dans la poussière cosmique naturelle.

Cette étude intervient à un moment où l'industrie spatiale connaît une croissance sans précédent, avec un nombre record de 180 lancements de fusées en 2022, contre 136 en 2021. À mesure que de plus en plus de satellites et d'engins spatiaux sont lancés sur l'orbite terrestre et au-delà, la quantité de débris entrant l'atmosphère devrait augmenter. La rentrée des fusées et des satellites, ainsi que la chute des satellites dans l’atmosphère contribuent à la présence de ces particules d’aérosol dans la stratosphère.

La stratosphère joue un rôle vital dans le système climatique terrestre. Elle abrite la couche d'ozone, qui absorbe une partie du rayonnement solaire, l'empêchant d'atteindre la surface de la planète. La couche d’ozone est essentielle à la protection de tous les êtres vivants sur Terre, et sans elle, la vie telle que nous la connaissons serait probablement impossible.

Cette recherche met en évidence l’impact significatif que l’occupation humaine et les vols spatiaux peuvent avoir sur notre planète. Il souligne la nécessité urgente de comprendre et de prioriser l'étude de la Terre afin d'atténuer les conséquences potentielles résultant des activités de l'industrie spatiale.

