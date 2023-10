Des chercheurs développent des membranes antibactériennes à l'aide de structures métallo-organiques

Une équipe de chercheurs a développé et caractérisé des membranes antibactériennes à l’aide de structures organométalliques (MOF) intégrées dans un film mince. Les MOF sont des complexes métalliques hautement poreux qui ont un large éventail d'applications, notamment l'administration de médicaments et le nettoyage de l'environnement. Cependant, comprendre le fonctionnement des MOF lorsqu’ils sont intégrés dans des polymères reste un défi.

Les chercheurs ont utilisé une nouvelle technique appelée microscopie électronique à balayage cryogénique à faisceau d'ions focalisé (FIB-SEM) pour étudier l'interaction entre les MOF et les polymères au sein des membranes. Cette technique augmente la stabilité des composites MOF et fournit une vue détaillée des particules.

Trois membranes différentes ont été créées, chacune contenant un MOF différent : CPO-27-Ni, CuBTTri ou les deux. Les chercheurs ont découvert que les complexes métalliques étaient répartis uniformément dans les membranes et ne se chevauchaient pas. Ils ont également découvert que les membranes avaient des déclencheurs et des réponses différents lorsqu’il s’agissait de libérer de l’oxyde nitrique (NO), une molécule aux propriétés antibactériennes.

Le CPO-27-Ni libère rapidement du NO en réponse à l'humidité, tandis que le CuBTTri agit comme un catalyseur et produit une libération prolongée de NO lorsqu'il est exposé à une source naturelle de NO dans le corps humain. Lorsque les deux MOF ont été combinés, les membranes ont obtenu un système de délivrance rapide et soutenu de NO.

Les chercheurs pensent que ce système d'administration en deux phases pourrait être utile dans les dispositifs médicaux, en fournissant des effets antibactériens immédiats et une prévention à long terme de l'encrassement microbien. Les résultats de cette étude contribuent à une meilleure compréhension des MOF et de leurs applications potentielles dans divers domaines.

Source : Ettlinger R, Vornholt SM, Roach MC et al. Membranes à matrice mixte à structure mixte métal-organique : aperçu de l'administration simultanée d'oxyde nitrique déclenchée par l'humidité et catalytique à l'aide de la microscopie électronique à balayage cryogénique. Interfaces d'application ACS. 2023 : acsami.3c11283.

Définitions:

Structures métallo-organiques (MOF) : complexes métalliques hautement poreux

Polymères : grosses molécules composées de sous-unités répétitives

Microscopie électronique cryogénique à balayage à faisceau d'ions focalisé (FIB-SEM) : une technique qui utilise la cryogénie pour augmenter la stabilité des composites MOF et fournit une imagerie détaillée

Oxyde nitrique (NO) : Une molécule aux propriétés antibactériennes qui pourrait avoir des applications biomédicales

Sources : Matériaux et interfaces appliqués ACS