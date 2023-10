La purification des éléments de terres rares rendue plus verte grâce à des microbes amateurs de métaux

Des scientifiques de l'Université Cornell ont découvert une alternative plus écologique pour purifier les éléments des terres rares (ÉTR) à l'aide d'une bactérie friande de métaux appelée Shewanella oneidensis. Les ETR sont des éléments cruciaux utilisés dans diverses technologies modernes, notamment les voitures électriques, les éoliennes et les smartphones.

Les méthodes actuelles de purification des ETR impliquent l’utilisation de solvants organiques et de produits chimiques agressifs, coûteux et nocifs pour l’environnement. Dans leurs recherches, publiées dans Scientific Reports, l'équipe de Cornell a caractérisé le génome de S. oneidensis et a découvert que le microbe a une affinité pour les ETR, ce qui en fait un candidat idéal pour un processus de purification plus respectueux de l'environnement.

En adsorbant ou en s'accrochant sélectivement aux ETR, en particulier à l'europium, S. oneidensis pourrait remplacer l'utilisation de solvants acides et de produits chimiques agressifs dans le traitement des ETR. Cela réduirait considérablement l’impact environnemental et le coût de la purification des ETR.

La caractérisation du génome de S. oneidensis permet aux scientifiques de modifier sa préférence pour les ETR, optimisant potentiellement ses capacités de biosorption pour des métaux spécifiques. Cette avancée ouvre de nouvelles possibilités d’utilisation des microbes dans la purification des éléments des terres rares, offrant ainsi une alternative plus verte et plus durable aux méthodes traditionnelles.

Les recherches menées par les scientifiques de Cornell mettent en lumière le potentiel de l'utilisation de bactéries aimant les métaux pour la purification des ETR et ouvrent la voie à une exploration et à un développement plus approfondis dans ce domaine.

