Catalyseurs ZIF-8@CNT sans métal et dopés aux métaux de transition préparés par pyrolyse à haute température en une étape

Les chercheurs ont développé des catalyseurs sans métal et dopés aux métaux de transition en utilisant une méthode de pyrolyse à haute température en une étape. Ces catalyseurs présentent une excellente activité électrocatalytique de réaction de réduction de l'oxygène (ORR) dans les solutions alcalines. Les catalyseurs ont été construits en utilisant une combinaison de structures organométalliques micro-mésoporeuses (MOF) et de nanotubes de carbone (CNT). Il a été constaté que la présence de sites MNx, résultant de l’incorporation de métaux de transition dans le squelette carboné dérivé des MOF et des CNT, améliore l’activité électrocatalytique des catalyseurs.

L'équipe de recherche a obtenu une activité ORR électrocatalytique élevée dans les milieux alcalins en atteignant un potentiel demi-onde de 0.85 V par rapport à l'électrode à hydrogène réversible (RHE). Cela dépasse l’activité des catalyseurs traditionnels platine/carbone (Pt/C). Les catalyseurs ont également donné de bons résultats dans les piles à combustible à membrane échangeuse d'anions (AEMFC), atteignant une densité de puissance maximale de 171 mW cm-2 avec une membrane échangeuse d'anions Aemion+ de 15 μm.

Le développement de catalyseurs sans métal et de catalyseurs dopés aux métaux de transition est important pour les dispositifs de conversion d'énergie. Les catalyseurs à métaux non précieux (NPMC) ont le potentiel de remplacer les catalyseurs à métaux précieux en raison de leurs excellentes performances ORR. Cependant, les sites actifs des matériaux NPMC sont cruciaux pour l’électrocatalyse de l’oxygène. Cette recherche se concentre sur le développement de catalyseurs à base de carbone avec des sites actifs hautement dispersés pour une application efficace de l'ORR.

La méthode de pyrolyse à haute température en une étape utilisée dans cette étude impliquait la synthèse d'un composite de carbone micro/mésoporeux avec des NTC par pyrolyse d'une structure zéolitique-imidazolate (ZIF) à base de zinc. Les catalyseurs composites résultants ont montré des performances supérieures à celles des catalyseurs Pt/C traditionnels, ce qui en fait des candidats prometteurs pour des applications dans les piles à combustible et autres dispositifs de conversion d'énergie.

À l’avenir, l’équipe de recherche prévoit d’optimiser divers catalyseurs cathodiques de type métal-azote-carbone (MNC) pour obtenir des puissances de sortie encore plus élevées des AEMFC. Les catalyseurs développés pourraient également trouver une utilisation potentielle dans les batteries zinc-air et les piles à combustible à membrane échangeuse de protons.

Rohit Kumar et al, Catalyseurs composites ZIF-8@CNT hautement actifs comme matériaux cathodiques pour les piles à combustible à membrane échangeuse d'anions, Chimie et matériaux industriels (2023)