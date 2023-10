Comprendre la valeur des astéroïdes : explorer le cas de 16 Psyché

La prochaine mission Psyché de la NASA vise à explorer l'astéroïde 16 Psyché, dont la valeur est estimée à 100,000 XNUMX quadrillions de dollars. Mais comment déterminer la valeur monétaire d’un astéroïde ? Psyché, située dans la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, serait le noyau métallique exposé d'une ancienne protoplanète. Si les métaux présents sur Psyché étaient sur Terre, ils dépasseraient l’ensemble de l’économie mondiale. Cette valeur astronomique met en lumière le potentiel de la mission Psyché et de l’industrie naissante de l’exploitation minière des astéroïdes.

Psyché est classé comme astéroïde de type M, ce qui signifie qu'il est métallique. Cependant, déterminer la composition exacte du métal est un défi. La spectroscopie, qui analyse le spectre de la lumière réfléchie par les objets célestes, ne peut pas fournir une empreinte spectrale unique pour le métal. Les observations radar montrent que la surface de Psyché est hautement réfléchissante, mais le matériau spécifique reste inconnu.

Des simulations informatiques, combinées à l'analyse des cratères d'impact à la surface de Psyché, suggèrent que l'astéroïde pourrait être constitué de Monel, un métal composé principalement de nickel et de cuivre. Bien que ces modèles ne soient pas définitifs, ils aident les scientifiques à identifier des matériaux réalisables et à anticiper ce qu'ils pourraient trouver en atteignant l'astéroïde.

Malgré l’énorme valeur de Psyché, l’exploitation de l’astéroïde n’est actuellement pas réalisable en raison de sa distance par rapport à la Terre. Le coût de l’extraction et du transport des matériaux dépasserait leur valeur. Cependant, des sociétés comme AstroForge envisagent d’exploiter des astéroïdes à l’avenir. Si le fer et d’autres métaux précieux sont des cibles potentielles, les astéroïdes riches en argile pourraient également fournir une ressource importante : l’eau. Les astéroïdes riches en argile pourraient constituer une source potentielle d’eau pour les futures colonies extra-mondaines et la production de carburant pour fusée.

L’exploitation minière d’astéroïdes pose des défis en termes de répartition équitable des ressources dans le monde. Philip Metzger, physicien planétaire à l'Université de Floride centrale, souligne l'importance d'élaborer des réglementations industrielles pour garantir un accès équitable aux ressources d'astéroïdes. De plus, la mission Psyché fournira des connaissances précieuses sur les astéroïdes de type M, servant ainsi de tremplin pour les futurs projets d’extraction d’astéroïdes.

Bien que la véritable valeur de Psyché reste incertaine, son potentiel de découverte scientifique et de développement de technologies d’extraction d’astéroïdes est indéniable. L’avenir de l’extraction des ressources des astéroïdes est prometteur, les astéroïdes plus petits étant probablement la priorité initiale. Les astéroïdes de classe M comme Psyché offrent des informations précieuses sur les opportunités d’exploitation minière spatiale et pourraient façonner notre approche des futures missions plus proches de la Terre.

