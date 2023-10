La galaxie du tourbillon : une rencontre galactique

By

Charles Messier, astronome du XVIIIe siècle, a dressé un catalogue d'objets célestes pour faciliter la découverte des comètes. En observant une comète, Messier tombe par hasard sur le 18ème objet de sa liste. Cette découverte, faite il y a 51 ans, est aujourd'hui connue sous le nom de Galaxie du Tourbillon.

Initialement décrite comme une « nébuleuse très faible, sans étoiles », les télescopes modernes révèlent que la Galaxie du Tourbillon est une magnifique galaxie spirale située à environ 25 à 30 millions d'années-lumière de nous. Elle est légèrement plus petite que notre propre galaxie, la Voie Lactée.

Curieusement, la galaxie Whirlpool n’est pas seulement une galaxie unique, mais se compose en réalité de deux galaxies qui ont connu une rencontre rapprochée. Cette collision cosmique a joué un rôle dans la formation des magnifiques bras spiraux de la plus grande galaxie. La gravité de la plus petite galaxie, qui ressemble à un amas d'étoiles brillant situé à l'extrémité de l'un des bras spiraux de la plus grande galaxie, a créé des vagues qui se propagent dans tout le noyau de la galaxie.

Ces ondes compriment les nuages ​​de gaz et de poussière, entraînant la naissance de nouvelles étoiles. Ces jeunes étoiles, grandes et brillantes, dessinent les bras spiraux de la Galaxie du Tourbillon. Cependant, leur durée de vie brillante est relativement courte puisqu’ils explosent après quelques millions d’années. Remarquablement, M51, comme on l’appelle également, a connu trois explosions stellaires au cours des dernières décennies, alors que la Voie lactée n’en a connu aucune. Néanmoins, la galaxie continue de donner naissance à de nouvelles étoiles, perpétuant ainsi son héritage stellaire.

Située juste à l'extérieur de la Grande Ourse, près de la pointe du manche de la Grande Ourse, la Galaxie du Tourbillon constitue un objet d'étude accessible aux astronomes amateurs équipés de petits télescopes.

