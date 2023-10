NGC 1087 : une galaxie d'anciennes et de nouvelles étoiles

NGC 1087, une galaxie spirale barrée située à 80 millions d'années-lumière dans la constellation de Cetus, a attiré l'attention des scientifiques avec sa combinaison unique d'étoiles anciennes et nouvelles. Avec un diamètre de 87,000 1087 années-lumière et un petit noyau, NGC XNUMX présente à la fois les vestiges vieillissants de la formation d'étoiles passée et la création en cours de nouvelles étoiles.

Découverte par l'astronome britannique William Herschel en 1785, NGC 1087 est devenue encore plus importante en 1995 lorsque les astronomes ont observé une supernova de type II dans ses limites. Nommée 1995V, cette supernova reste la seule jamais observée dans cette galaxie particulière.

Une image récente capturée par le télescope spatial Hubble de la NASA fournit des informations inestimables sur l'interaction entre les étoiles et le gaz moléculaire dans NGC 1087. Les stries rouge foncé visibles sur l'image représentent le gaz moléculaire froid, la matière première à partir de laquelle les étoiles naissent. Les zones rose vif indiquent des régions de formation de nouvelles étoiles, caractérisées par de l'hydrogène, de l'oxygène et du soufre ionisés. De plus, les régions les plus bleues contiennent de jeunes étoiles chaudes qui se sont formées plus tôt dans la vie de la galaxie.

Il est intéressant de noter que la barre stellaire de NGC 1087, la structure allongée d'un blanc brillant en son centre, est plus courte que celle des autres galaxies barrées. Alors que la gravité du centre d'une galaxie barrée attire généralement de grandes quantités de gaz, entraînant des explosions de formation d'étoiles suivies d'un déclin progressif, NGC 1087 défie cette norme en affichant des signes de formation d'étoiles en cours.

Cette galaxie intrigante continue de captiver les astronomes, désireux de percer les mystères de la formation des étoiles et du sort des régions gazeuses au sein de NGC 1087. Cette nouvelle image du télescope spatial Hubble représente une nouvelle étape vers la découverte des secrets de cette merveille céleste.

