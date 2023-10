Une nouvelle étude montre des ondes de chœur localisées dans la magnétosphère de Mercure

Une étude récente menée par une équipe de recherche internationale a révélé la présence d'ondes chorales localisées dans la magnétosphère de Mercure. Ces ondes jouent un rôle essentiel dans la protection de la planète contre le rayonnement cosmique et sont générées par les ondes électromagnétiques. L'étude souligne l'importance de comprendre la magnétosphère de Mercure et son interaction avec le vent solaire.

Mercure, étant la planète la plus proche du Soleil, subit une forte influence du vent solaire. Le vaisseau spatial Mariner 10 a exploré Mercure pour la première fois dans les années 1970 et a découvert son champ magnétique et sa magnétosphère, similaires à ceux de la Terre. Des missions ultérieures, telles que MESSENGER et le projet international d'exploration du mercure BepiColombo, ont fourni des informations supplémentaires sur le champ magnétique et la magnétosphère de Mercure.

Le vaisseau spatial Mio, qui fait partie de la mission BepiColombo, a été lancé en 2018 et est actuellement en route vers Mercure. Lors des survols de Mercure en 2021 et 2022, le vaisseau spatial a observé des ondes de chœur localisées dans le secteur de l'aube de la magnétosphère de Mercure. Ces ondes n'ont été détectées que dans une région spécifique et seraient générées en raison de la courbure des lignes du champ magnétique de Mercure, influencées par le vent solaire.

L'étude a utilisé des théories et des simulations avancées pour comprendre la génération d'ondes chorales dans la magnétosphère de Mercure. Il a été constaté que dans le secteur de l'aube, l'énergie est transférée efficacement des électrons aux ondes électromagnétiques le long des lignes de champ magnétique, créant ainsi des conditions favorables à la génération d'ondes de chœur. Cette découverte met en évidence l'importance des lignes de champ magnétique planétaire, fortement influencées par le vent solaire, dans la formation de la dynamique de la magnétosphère de Mercure.

L'équipe de recherche a utilisé des observations d'ondes électromagnétiques et des simulations numériques pour valider leurs résultats. Cette étude contribue à notre compréhension des interactions complexes entre les magnétosphères planétaires et le vent solaire, en fournissant des informations précieuses sur les processus qui protègent les planètes du rayonnement cosmique.

Sources:

– Image de Mercure : NASA/Laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins/Carnegie Institution de Washington

– Définitions : Plasma – l'un des quatre états fondamentaux de la matière, composé d'ions positifs et d'électrons libres. JAXA – Agence japonaise d’exploration aérospatiale