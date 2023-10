By

Les scientifiques ont récemment fait une découverte fascinante autour de la planète Mercure. Ils ont détecté de mystérieuses ondes de plasma « chantantes » dans la magnétosphère de la planète. Ce phénomène, connu sous le nom d'ondes chorales, a déjà été observé sur Terre, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Cependant, le cas de Mercure est particulièrement intéressant car il possède un champ magnétique très faible et une atmosphère quasi inexistante.

La présence d'ondes chorales indique généralement la présence d'une atmosphère épaisse et de ceintures de rayonnement où les particules solaires sont piégées. Cette découverte soulève donc des questions sur l’environnement magnétique autour de Mercure et sur la manière dont les champs magnétiques planétaires sont influencés par le vent solaire.

Cette découverte s’ajoute à notre connaissance limitée de Mercure et de son atmosphère. La mission Mercury BepiColombo, lancée en 2018, comprend l'instrument MIO, qui étudie la magnétosphère de la planète. Bien que l'instrument ne soit pas encore en orbite, les scientifiques ont déjà trouvé des preuves d'ondes en mode siffleur dans la magnétosphère de Mercure, en particulier dans une petite région connue sous le nom de secteur de l'aube.

La présence de ces ondes chorales dans le secteur de l'aube suggère l'existence d'un mécanisme physique qui favorise leur création dans cette zone spécifique ou les supprime ailleurs. Grâce à la modélisation et aux simulations, les scientifiques ont déterminé que le transfert d'énergie des électrons vers les ondes électromagnétiques est plus efficace dans le secteur de l'aube de Mercure, conduisant à la génération de ces ondes de plasma chantantes.

Cette découverte ouvre de nouvelles voies de recherche sur les propriétés magnétiques de Mercure et ses interactions avec le vent solaire. Cela souligne également l’importance d’une exploration et d’une étude plus approfondies de cette planète énigmatique. La recherche a été publiée dans la revue Nature Astronomy.

