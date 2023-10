La surface rétrécissante de Mercure : nouvelles perspectives sur la géologie de la planète

Les planétologues savent depuis longtemps que Mercure, la planète la plus proche du Soleil, rétrécit depuis des milliards d’années. Ce rétrécissement est le résultat du refroidissement intérieur de la planète et de la contraction de son volume. Cependant, la mesure dans laquelle Mercure continue de rétrécir aujourd’hui reste inconnue.

Dans un article récent publié dans Nature Geoscience, les chercheurs apportent de nouvelles informations sur le rétrécissement de la surface de Mercure. À mesure que l'intérieur de la planète rétrécit, sa surface développe des « failles de chevauchement » où une zone de terrain est repoussée par-dessus le terrain adjacent. Ceci est comparable aux rides d'une pomme vieillissante, sauf que le rétrécissement de Mercure est dû à la contraction thermique de son intérieur.

La première preuve du rétrécissement de Mercure a été découverte en 1974 lorsque la mission Mariner 10 a capturé des images d'escarpements de plusieurs kilomètres de haut serpentant sur le terrain de la planète. Des missions ultérieures, comme Messenger, ont révélé encore plus de ces « escarpements lobés » dans diverses parties du globe. De ces observations, les scientifiques ont déduit que le rayon de Mercure avait rétréci d'environ 7 kilomètres.

Déterminer l'âge de la surface de Mercure a été un défi, mais les chercheurs ont utilisé la densité des cratères d'impact comme indicateur. Les surfaces plus anciennes ont tendance à avoir plus de cratères. Il était clair que les escarpements de Mercure devaient être assez anciens puisqu’ils recoupaient des cratères plus anciens tout en étant chevauchés par des cratères plus jeunes. L’opinion consensuelle est que les escarpements ont environ 3 milliards d’années.

Cependant, une étude récente suggère que les escarpements pourraient être encore plus jeunes qu’on ne le pensait auparavant. Les chercheurs ont trouvé des traces de petites fractures, appelées « grabens », sur les surfaces supérieures étirées des escarpements. Ces grabens indiquent que les escarpements ont continué à se déplacer relativement récemment, bien qu'ils aient été initiés il y a des milliards d'années.

Les grabens sont étroits et peu profonds, et leur existence suggère qu'ils sont beaucoup plus jeunes que l'ancienne structure sur laquelle ils reposent. Sur la base du taux de flou résultant du jardinage à impact, on estime que la majorité des grabens ont moins de 300 millions d’années. Cela indique que le dernier mouvement des escarpements doit avoir eu lieu relativement récemment.

L’étude fournit des informations précieuses sur l’ampleur et la durée des mouvements de failles sur Mercure. Cela suggère que la contraction thermique de la planète est probablement en cours, même si elle pourrait ralentir. Comprendre ces processus géologiques est essentiel pour percer les mystères de l'évolution de Mercure.

