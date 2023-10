La surface de Mercure est toujours en mouvement, révèle une nouvelle étude

Les planétologues savent depuis longtemps que Mercure, la planète la plus proche du Soleil, rétrécit depuis des milliards d’années. À mesure que son intérieur se refroidit, la roche et le métal qui le composent se contractent légèrement en volume, entraînant le développement de « failles de chevauchement » à sa surface. Ces défauts de poussée sont semblables aux rides d'une pomme vieillissante, mais au lieu de se dessécher, le retrait de Mercure est dû à la contraction thermique.

Une étude récente publiée dans Nature Geoscience offre un nouvel aperçu du rétrécissement continu de la surface de Mercure. L'étude a révélé que de nombreux escarpements sur la planète ont continué à se déplacer à des époques géologiques récentes, même s'ils ont été initiés il y a des milliards d'années.

L’une des principales conclusions de l’étude est la présence de petites fractures, appelées « grabens », sur les surfaces supérieures étirées des escarpements. Ces grabens suggèrent qu'une tranche de croûte a été courbée lorsqu'elle est poussée sur le terrain adjacent, entraînant la formation de failles parallèles. Les chercheurs estiment que la majorité des grabens ont moins de 300 millions d’années, ce qui indique que le dernier mouvement doit avoir eu lieu relativement récemment.

L'étude a été menée à l'aide d'images détaillées fournies par le vaisseau spatial MESSENGER, qui a orbité autour de Mercure de 2011 à 2015. Les chercheurs ont identifié 48 grands escarpements lobés avec de petits grabens, ainsi que 244 autres escarpements qui ont probablement des grabens, mais ne sont pas clairement visibles dans les images disponibles. images.

Confirmer ces découvertes et collecter davantage de données sera une priorité pour la prochaine mission BepiColombo, un vaisseau spatial conjoint européen/japonais qui devrait commencer à orbiter autour de Mercure en 2026. Le système d'imagerie de la mission fournira une vue plus claire de ces escarpements, révélant potentiellement des traces de rochers qui pourraient servir de preuve supplémentaire des récents tremblements de terre.

Cette étude met non seulement en lumière le mouvement continu de la surface de Mercure, mais met également en évidence les similitudes entre Mercure et la Lune. Les deux ont connu un refroidissement et une contraction, et des preuves suggèrent que certains escarpements de la Lune sont encore actifs aujourd'hui. Des recherches supplémentaires et une collecte de données seront cruciales pour mieux comprendre ces processus et leurs implications pour l’évolution planétaire.

Sources:

– Géosciences naturelles

- La conversation