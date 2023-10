Le refroidissement de Mercure conduit à une activité tectonique récente, selon une étude

Selon une nouvelle étude, la planète Mercure est en train de se refroidir, ce qui entraîne une activité tectonique à sa surface. L’étude s’est concentrée sur l’identification de caractéristiques appelées « graben », qui sont des failles verticales qui se forment lorsque les planètes se contractent en raison du refroidissement. Ces grabens se sont avérés répandus à la surface de Mercure et se sont probablement formés au cours des dernières centaines de millions d'années, ce qui suggère que la planète subit encore les effets du refroidissement.

À mesure que les planètes se forment, elles génèrent une quantité importante de chaleur en raison des impacts et de l’apport de matière et d’énergie. Au fil du temps, cette chaleur se dissipe, provoquant un refroidissement de l'intérieur de la planète. Les planètes plus petites comme Mercure se refroidissent plus rapidement en raison de leur taille et de leur superficie plus petites. Le refroidissement d’une planète peut entraîner divers changements, notamment la perte d’un noyau liquide et l’arrêt de processus tels que le volcanisme et la tectonique des plaques.

Cependant, le processus de refroidissement lui-même peut générer de nouvelles contraintes sur la croûte planétaire, conduisant à une activité tectonique. À mesure que l'intérieur de la planète se refroidit, la croûte qui rétrécit et se densifie peut se briser sous la contrainte, entraînant la formation de graben. Ces graben sont des fossés formés par l'effondrement de la croûte.

L'étude a mené une recherche approfondie du graben sur Mercure à l'aide d'images prises par le vaisseau spatial MESSENGER. Les chercheurs ont identifié 727 grabens probables, dont la plupart se trouvaient dans le cratère d'impact du bassin Caloris. Le fait que ces grabens n’aient pas été comblés par des processus de surface suggère qu’ils sont relativement jeunes. Les auteurs estiment que la plupart des grabens ont moins de 200 millions d’années, ce qui indique que le refroidissement de Mercure est toujours en cours et influence l’activité tectonique.

Bien qu’il soit peu probable que nous puissions vérifier ces découvertes avec un atterrisseur dans un avenir proche, la prochaine mission du vaisseau spatial BepiColombo en 2025 offrira une nouvelle perspective sur Mercure et potentiellement éclairera davantage ses processus géologiques.

