Mercure continue-t-il de diminuer ? De nouvelles recherches suggèrent que cela pourrait être le cas

Les scientifiques croient depuis longtemps que Mercure, la planète la plus proche du Soleil, rétrécit activement depuis des milliards d’années. Cependant, des recherches récentes indiquent que ce processus pourrait encore être en cours, entraînant la formation de rides craquelées à la surface de la planète.

Selon le planétologue David Rothery, professeur à l'Open University du Royaume-Uni et co-auteur d'un nouvel article publié dans la revue Nature Geoscience, les rides sur la croûte de Mercure sont probablement le résultat d'un refroidissement et d'une contraction continus de la planète. Ces crêtes ridées, appelées « escarpements », se sont formées lorsque la planète s'est comprimée et a rétréci en diamètre au cours des 3.8 milliards d'années, semblables aux rides d'une vieille pomme.

Pour déterminer si Mercure subit toujours un rétrécissement, Rothery et Ben Man, doctorant à l’Open University, ont porté leur attention sur une autre caractéristique géographique de la planète appelée « grabens ». Les grabens sont de petites coupures sur le dos des escarpements, ressemblant à des fossés, et se produisent lorsque les escarpements s'étirent en raison de « tremblements de terre au mercure ». Leur taille est comparable aux fissures qui apparaîtraient lors du pliage d’un morceau de pain grillé.

Les chercheurs ont observé que ces petites fissures, qui auraient été atténuées si elles avaient été aussi anciennes que les escarpements eux-mêmes, existaient toujours. Cela les a amenés à croire que Mercure continue effectivement de rétrécir. On estime que la plupart des grabens ont moins de 300 millions d’années, soit beaucoup plus jeunes que les escarpements vieux de trois milliards d’années.

Des preuves antérieures de la sonde MESSENGER de la NASA, qui a orbité autour de Mercure de 2011 à 2015, suggéraient également que la planète pourrait encore subir un rétrécissement. Les photos ont révélé des centaines de grabens potentiels et 48 escarpements avec des grabens précis. Certains grabens n’avaient que 50 millions d’années.

Les scientifiques attendent avec impatience de plus amples informations sur ce phénomène de la part de la mission de sonde européenne et japonaise BepiColombo, lancée en 2018. La sonde devrait revenir sur Mercure en 2026 et fournira des photos à plus haute résolution pour confirmer la présence de grabens.

Si elle est confirmée, cette recherche pourrait fournir davantage d’informations sur l’activité sismique et le retrait en cours de Mercure. La mission de la sonde BepiColombo a le potentiel de répondre une fois pour toutes à la question et de permettre une meilleure compréhension de la plus petite planète de notre système solaire.

Sources:

– Scientifique américain

- La conversation

- la NASA