Effet Magnus induit par la mémoire : explorer la courbe imprévue à une échelle microscopique

By

Il a été démontré que l'effet Magnus, un phénomène observé lorsqu'un objet en rotation s'écarte de sa trajectoire attendue, existe à un niveau microscopique. Une équipe de chercheurs de l’Université de Constance a mené des expériences, tandis qu’une autre équipe de l’Université de Göttingen a fourni une explication scientifique du phénomène. Cette découverte pourrait avoir des applications dans le développement de mécanismes permettant de manœuvrer et de contrôler les particules microscopiques, ainsi que dans la création de mini-robots capables de naviguer dans le sang humain pour cibler des endroits spécifiques du corps.

L'effet Magnus est généralement observé lorsqu'un objet en rotation se déplace dans l'air ou dans un liquide. Lorsque l'objet tourne, il provoque une déformation du flux du milieu environnant, entraînant des différences de vitesse sur les côtés opposés de l'objet. Cela conduit à une force qui fait dévier l’objet de sa trajectoire rectiligne de mouvement. Cependant, l’ampleur de l’effet Magnus diminue à mesure que la taille de l’objet diminue, disparaissant presque pour les objets de seulement quelques millièmes de millimètre de diamètre.

Dans leurs expériences, les chercheurs de l'Université de Constance ont remarqué un effet Magnus significativement important dans des sphères de verre magnétiques miniatures tournant sous l'influence d'un champ magnétique et se déplaçant dans un fluide viscoélastique. Contrairement à l’eau, les fluides viscoélastiques présentent des propriétés à la fois fluides et élastiques. Ces fluides, tels que le sang ou les solutions de polymères, réagissent avec retard aux changements, de la même manière que la pâte à pain reprend lentement sa forme originale après avoir été piquée.

Le Dr Debankur Das et le professeur Matthias Krüger de l'Université de Göttingen ont développé un modèle pour expliquer l'effet Magnus à un niveau microscopique. Ils ont découvert que le retard de réponse du fluide viscoélastique est le facteur clé de l’effet Magnus. Le fluide déformé entourant la sphère en rotation la pousse sur le côté, couplant rotation et translation. Notamment, l’effet Magnus persiste pendant quelques secondes même après l’arrêt brusque de la rotation, contrairement à la disparition immédiate observée dans les objets plus gros se déplaçant dans l’air.

Les découvertes des chercheurs mettent en lumière les mystères de l’effet Magnus au niveau microscopique, offrant un aperçu du comportement des objets en rotation dans les fluides viscoélastiques. Les applications potentielles de ces connaissances incluent les progrès dans la manipulation des particules et le développement de systèmes robotiques miniaturisés capables de naviguer dans les espaces complexes du corps humain.

[Source : Université de Göttingen]

Définitions:

– Effet Magnus : Phénomène observé lorsqu’un objet en rotation s’écarte de sa trajectoire attendue en raison de la déformation du flux d’air ou de liquide environnant.

– Fluide viscoélastique : type de fluide qui présente à la fois des propriétés fluides et élastiques, combinant les caractéristiques d’un fluide et d’un solide. Les exemples incluent les solutions de sang et de polymères.

Source : Université de Göttingen, « Effet Magnus induit par la mémoire : Regard sur la courbe inattendue en miniature » (2023, 26 septembre)