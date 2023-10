Commémorez vos jetons préférés dans l'ardoise

By

Si vous êtes fan de puces électroniques et que vous avez une préférée, le projet Macrochips de Jason Coon pourrait être exactement ce que vous recherchez. Ce projet vous permet de créer un dessous de verre en ardoise personnalisé avec l'étiquette de votre puce préférée gravée dessus. Le résultat est une façon unique et accrocheuse de rendre hommage à votre microcontrôleur ou circuit intégré bien-aimé.

Le processus est simple. Commencez avec un dessous de verre en ardoise standard de 100 mm x 100 mm (4″ x 4″) et utilisez un graveur laser pour y graver l'étiquette de la puce. Le laser donne à l'ardoise une couleur gris clair, qui contraste magnifiquement avec la couleur naturelle de l'ardoise, créant une représentation réaliste de la puce. Jason a déjà gravé plus de 140 éclats, à la fois classiques et modernes, avec le traitement ardoise.

Bien que Jason n'ait fourni les SVG que pour quelques puces, toute personne ayant accès à un graveur laser peut facilement recréer ce projet à la maison. Aucune aide extérieure n’est nécessaire, pour peu que vous disposiez des compétences nécessaires.

L'idée du projet Macrochips est née d'un message d'arturo182, qui a découvert un microcontrôleur RP2040 sur le bureau de Graham Sanderson en 2021. Le message de Jason de son RP1 gravé sur Mastodon pour commémorer la sortie du Raspberry Pi 5 a attiré l'attention sur cette tendance.

En créant un dessous de verre en ardoise personnalisé avec l'étiquette de votre puce préférée, vous pouvez mettre en valeur votre amour pour les micropuces d'une manière unique et décorative. Que vous soyez fan des microcontrôleurs classiques comme le 6502 ou que vous préfériez travailler avec des microcontrôleurs modernes comme l'ESP32 ou le RP2040, le projet Macrochips offre une opportunité passionnante de mémoriser vos puces préférées.

