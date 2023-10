Une nouvelle étude révèle l'impact des décharges sous-glaciaires sur le retrait des glaciers de l'Antarctique

By

Une étude récemment publiée menée par des scientifiques de la Scripps Institution of Oceanography de l'UC San Diego met en lumière un facteur jusqu'alors négligé contribuant à la perte de glace glaciaire de l'Antarctique. L’étude suggère que l’eau de fonte s’écoulant vers la mer depuis le dessous des glaciers de l’Antarctique, connue sous le nom de décharge sous-glaciaire, entraîne une perte de glace plus rapide des glaciers.

Cette nouvelle idée a des implications significatives pour les projections mondiales de l’élévation du niveau de la mer. Actuellement, les principaux modèles utilisés par des organisations comme le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) ne tiennent pas compte de la perte supplémentaire de glace causée par les décharges sous-glaciaires. Si ce processus s’avère être un facteur crucial de perte de glace sur l’ensemble de la calotte glaciaire de l’Antarctique, cela pourrait signifier que les projections actuelles sous-estiment le rythme de l’élévation mondiale du niveau de la mer dans les décennies à venir.

L'étude s'est concentrée sur deux glaciers de l'Antarctique de l'Est, Denman et Scott, qui, ensemble, contiennent suffisamment de glace pour provoquer une élévation du niveau de la mer de près de 1.5 mètre (5 pieds). En intégrant l'influence de l'écoulement sous-glaciaire dans leur modèle, les chercheurs ont découvert que ces glaciers pourraient contribuer de 15.7 % de plus à l'élévation du niveau de la mer d'ici 2300 par rapport aux projections précédentes.

L’une des principales conclusions de l’étude est qu’une fois que le retrait de ces glaciers atteint une pente abrupte dans une fosse continentale, leur contribution à l’élévation du niveau de la mer devrait s’accélérer considérablement. En considérant l'influence de l'écoulement sous-glaciaire, le modèle a montré que les glaciers ont dépassé ce seuil environ 25 ans plus tôt que sans ce seuil.

L’importance de cette recherche réside non seulement dans la compréhension du rôle des décharges sous-glaciaires dans l’accélération de l’élévation du niveau de la mer, mais également dans la nécessité d’une action immédiate pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le co-auteur de l'étude, Jamin Greenbaum, souligne que la véritable « histoire apocalyptique » reste celle des émissions produites par l'activité humaine.

Les décharges sous-glaciaires sont générées lorsque la fonte se produit là où la calotte glaciaire rencontre le substrat rocheux continental. Elle est causée par une combinaison de facteurs tels que la friction et la chaleur géothermique provenant de l’intérieur de la Terre. Lorsque cet écoulement s'écoule vers la mer, il peut accélérer la fonte de la banquise du glacier et provoquer une accélération du glacier en amont, entraînant une élévation du niveau de la mer.

Même si la communauté scientifique reconnaît largement que les décharges sous-glaciaires contribuent à une fonte supplémentaire des plates-formes de glace, leur impact sur l'élévation du niveau de la mer n'a pas été pleinement pris en compte dans les projections en raison des incertitudes entourant ses effets localisés. Cependant, cette nouvelle étude souligne l’importance d’inclure les débits sous-glaciaires dans les futurs modèles d’élévation du niveau de la mer.

Les résultats soulignent l’urgence d’agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et atténuer les effets du changement climatique. Des projections précises de l’élévation du niveau de la mer sont cruciales pour les communautés côtières du monde entier afin de se préparer et de s’adapter aux impacts de l’élévation du niveau de la mer.

QFP

Q : Qu’est-ce qu’une décharge sous-glaciaire ?

R : Les décharges sous-glaciaires font référence à l'eau de fonte qui s'écoule vers la mer depuis le dessous des glaciers, contribuant ainsi à accroître la fonte et la perte de glace.

Q : Pourquoi les décharges sous-glaciaires sont-elles importantes ?

R : Les décharges sous-glaciaires jouent un rôle important dans l'accélération de la fonte des plateformes glaciaires et du retrait des glaciers, contribuant ainsi à l'élévation du niveau de la mer.

Q : Comment les décharges sous-glaciaires affectent-elles l’élévation du niveau de la mer ?

R : Les décharges sous-glaciaires accélèrent la fonte des plates-formes de glace et provoquent l’accélération des glaciers en amont, entraînant une élévation accrue du niveau de la mer.

Q : Les projections actuelles de l’élévation du niveau de la mer sont-elles exactes ?

R : L’étude suggère que les projections actuelles pourraient sous-estimer le rythme de l’élévation mondiale du niveau de la mer en raison du manque de prise en compte de l’impact des décharges sous-glaciaires.