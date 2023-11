La fonte de la calotte glaciaire de l'Antarctique : comprendre le rôle de la décharge sous-glaciaire

Au milieu du vaste paysage gelé de l'Antarctique se trouve la calotte glaciaire de l'Antarctique, un élément essentiel du système climatique de notre planète. Cette gigantesque couche de glace reflète non seulement la lumière du soleil, contribuant ainsi à garder la Terre au frais, mais elle stocke également 70 % de l'eau douce de la planète. Cependant, une étude récente menée par des scientifiques de la Scripps Institution of Oceanography de l’Université de Californie à San Diego (UCSD) a mis en lumière un phénomène préoccupant qui pourrait avoir un impact significatif sur le niveau mondial de la mer.

La recherche, publiée dans la revue Science Advances, révèle qu'à mesure que l'eau située sous les glaciers fond et s'écoule vers la mer, la glace fond plus rapidement. Les scientifiques appellent ce processus une décharge sous-glaciaire. Auparavant, les principales projections de l'élévation du niveau de la mer, telles que celles du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ne prenaient pas en compte la perte supplémentaire de glace résultant des décharges sous-glaciaires.

Selon Tyler Pelle, auteur principal de l'étude, des projections précises de l'élévation mondiale du niveau de la mer sont cruciales pour le bien-être des communautés côtières. Les estimations actuelles sous-estiment peut-être le taux d’élévation du niveau de la mer dans le monde, ce qui pourrait avoir de graves conséquences pour des millions de personnes vivant dans les zones côtières de basse altitude. Pelle a souligné la nécessité d'intégrer les décharges sous-glaciaires dans les efforts de modélisation afin de fournir des prévisions plus précises.

L'étude s'est concentrée sur deux glaciers de l'Antarctique de l'Est : Denman et Scott. Ces glaciers, situés les uns à côté des autres au sommet d'une tranchée continentale d'une profondeur de plus de trois kilomètres, ont le potentiel d'élever le niveau de la mer de près de cinq pieds. En utilisant divers scénarios d'émissions, les chercheurs ont mené des simulations du retrait des glaciers jusqu'en 2300. Lorsque l'écoulement sous-glaciaire a été pris en compte, le modèle a prédit que les deux glaciers atteindraient la pente de la tranchée 25 ans plus tôt que prévu.

Jamin Greenbaum, co-auteur de l'étude, a noté que la recherche sert de signal d'alarme pour la communauté des mannequins. Ne pas tenir compte des décharges sous-glaciaires compromet l’exactitude des prévisions. En outre, l’étude souligne le rôle essentiel que jouent les humains dans l’atténuation de l’élévation du niveau de la mer en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Même si les décharges sous-glaciaires sont importantes, ce sont en fin de compte les actions de l'humanité qui détiennent la clé pour éviter un scénario apocalyptique.

Les implications s'étendent au-delà des glaciers Denman et Scott. De l'eau de fonte sous-glaciaire a été observée sous divers glaciers de l'Antarctique, tels que Thwaites, Pine Island et Totten. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre l’ampleur de l’effet des décharges sous-glaciaires sur ces glaciers et de l’élévation du niveau de la mer qui en résulte.

En mettant en lumière le rôle des décharges sous-glaciaires dans la fonte des glaces de l’Antarctique, cette étude rappelle brutalement le besoin urgent de lutter contre le changement climatique. Les projections futures et la préparation des communautés côtières dépendent d’une compréhension précise de l’élévation du niveau de la mer. Ce n’est qu’en prenant en compte tous les facteurs, y compris l’impact des décharges sous-glaciaires, que nous pourrons mieux naviguer sur la voie d’un avenir durable.

QFP

Qu’est-ce que la décharge sous-glaciaire ?

L'écoulement sous-glaciaire fait référence au processus de fonte de l'eau sous un glacier et de son écoulement vers la mer. C’est un facteur important qui accélère la fonte des glaciers et contribue à l’élévation du niveau de la mer.

Pourquoi une projection précise de l’élévation du niveau de la mer est-elle importante ?

Des projections précises de l’élévation du niveau de la mer sont cruciales pour le bien-être des communautés côtières. Des millions de personnes vivent dans des zones côtières de basse altitude, et des prévisions précises aident à préparer ces communautés aux impacts potentiels de l'élévation du niveau de la mer.

Quelles sont les implications des décharges sous-glaciaires sur l’élévation du niveau de la mer ?

L'étude suggère que les projections actuelles d'élévation du niveau de la mer pourraient sous-estimer le taux en raison de la perte de glace supplémentaire causée par les décharges sous-glaciaires. L'intégration de ce processus dans les modèles permet de fournir des prévisions plus précises et de comprendre l'ampleur de l'effet sur les glaciers du monde entier.

Quel est le rôle des émissions de gaz à effet de serre dans l’élévation du niveau de la mer ?

L’étude souligne que les actions humaines, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre, jouent un rôle essentiel dans l’atténuation de l’élévation du niveau de la mer. Même si les rejets sous-glaciaires sont importants, il est crucial de réduire les émissions pour éviter un scénario catastrophe.

