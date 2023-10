Des quantités élevées de plomb trouvées dans les environnements glaciaires

Des chercheurs du Journal of Geophysical Research: Biogeosciences ont mené des expériences pour expliquer les niveaux élevés de plomb (Pb) trouvés dans les glaciers et dans l'eau de fonte des glaciers. Le plomb, un métal lourd dangereux historiquement utilisé dans les additifs pour essence, a été transporté dans l’atmosphère et déposé dans des zones reculées. Malgré l’élimination progressive de l’essence au plomb, les niveaux actuels de Pb dans les environnements glaciaires ne peuvent pas être expliqués par les seuls dépôts atmosphériques.

L'étude de Krause et al. axé sur l'incubation de sédiments dérivés de glaciers, d'icebergs et de cours d'eau de l'Antarctique et du Groenland. Les auteurs ont varié les conditions expérimentales, telles que les délais, les quantités de sédiments et la température d'incubation, pour mesurer la libération de plomb dans l'eau de mer.

Les résultats ont révélé que des températures plus chaudes entraînaient des quantités de plomb considérablement plus élevées. De plus, l’étude a révélé que le plomb libéré est finalement réadsorbé par les sédiments, ce qui pourrait expliquer les niveaux élevés de Pb dans les environnements polaires. Cette recherche est particulièrement importante compte tenu du rythme accéléré auquel les glaciers reculent à l’échelle mondiale.

Comprendre le comportement, le transport et le devenir du plomb dans les environnements côtiers glaciaires est crucial pour évaluer l'impact environnemental et les risques potentiels associés à des niveaux élevés de plomb. Les résultats apportent de nouvelles informations précieuses à ce domaine d’étude.

Citation:

Krause, J., Zhu, X., Höfer, J., Achterberg, EP, Engel, A., Meire, L. et al. (2023). Particules dérivées des glaciers comme contrôle régional des concentrations de Pb dissous marin. Journal de recherche géophysique : Biogéosciences, 128, e2023JG007514. est ce que je.org/10.1029/2023JG007514

Sources:

Journal of Geophysical Research : Biogéosciences

Plomb (Pb) – un métal lourd dangereux

Glacier – une grande masse de glace qui se forme sur plusieurs années

Dépôt atmosphérique – le processus par lequel les polluants atmosphériques se déposent à la surface de la Terre

Eau de mer – eau de la mer ou de l'océan

Sédiments – particules qui se déposent au fond d'un liquide

Antarctique et Groenland – régions polaires avec une vaste couverture glaciaire.