Les mégatempêtes de Saturne durent des siècles, selon une nouvelle étude

Saturne, souvent considérée comme une planète relativement modeste, abrite en réalité des mégatempêtes persistantes qui peuvent durer des siècles, bien plus longtemps que les tempêtes centennales observées sur Terre. La National Science Foundation a récemment publié un rapport détaillant ces tempêtes massives sur Saturne, mettant en lumière leur nature durable et leur impact sur l'atmosphère de la planète.

L'étude, menée par des astronomes de l'UC Berkeley et de l'Université du Michigan, s'est concentrée sur les émissions radio de Saturne, en examinant spécifiquement les perturbations dans la distribution du gaz ammoniac. Ces mégatempêtes sur Saturne se produisent environ toutes les deux à trois décennies et présentent des similitudes avec les ouragans terrestres, mais à une échelle beaucoup plus grande.

Bien que la force motrice exacte des mégatempêtes de Saturne reste un mystère, les scientifiques comprennent que l'atmosphère de la planète est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, avec de plus petites quantités de méthane, d'eau et d'ammoniac. Imke de Pater de l'Université de Berkeley, qui étudie les géantes gazeuses depuis plus de quatre décennies, a utilisé le très grand réseau Karl G. Jansky pour sonder les émissions radio provenant des profondeurs de Saturne, aidant ainsi à découvrir la composition et les qualités uniques de ces planètes.

Les dernières découvertes de Saturne offrent une perspective approfondie sur les plus grandes tempêtes du système solaire, remettant en question les connaissances actuelles et repoussant les limites de la météorologie terrestre. Les chercheurs ont découvert des anomalies dans la concentration de gaz ammoniac dans l'atmosphère de Saturne, reliant ces anomalies aux occurrences passées de mégatempêtes dans l'hémisphère nord de la planète. On pense que ces changements dans la répartition de l’ammoniac sont le résultat de processus de précipitation et d’évaporation qui peuvent persister pendant des siècles.

Bien que beaucoup de choses restent inconnues sur Saturne, il existe d’autres mystères intrigants qui attendent d’être explorés. Le pôle nord de la planète abrite une tempête de forme hexagonale, sa période de rotation exacte est encore incertaine en raison de sa composition unique, et l'origine et l'âge des anneaux de Saturne font l'objet d'un débat permanent parmi les scientifiques. De plus, le champ magnétique de Saturne et les interactions complexes entre ses lunes, ses anneaux et sa planète font l'objet d'investigations continues.

La découverte et l'étude des mégatempêtes de Saturne élargissent notre compréhension et notre appréciation des phénomènes vastes et diversifiés présents dans notre système solaire. Ces découvertes ont des implications pour notre connaissance des systèmes météorologiques terrestres et repoussent les limites de notre compréhension de l'univers.

Sources : Fondation nationale des sciences, NASA