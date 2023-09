La terrifiante Megamonodontium mccluskyi, une araignée à trappe préhistorique, découverte dans la région australienne

Des scientifiques ont fait une découverte importante dans la région australienne, en déterrant le fossile d'une terrifiante araignée-trappe connue sous le nom de Megamonodontium mccluskyi. Mesurant plus de 20 mm de long, cette araignée est la deuxième plus grande jamais découverte et est plus de cinq fois la taille de ses cousines d'aujourd'hui.

Le fossile a été trouvé sur un site fossilifère renommé dans les plateaux centraux de Nouvelle-Galles du Sud, marquant une découverte importante pour les chercheurs. Seuls quatre fossiles d’araignées ont été découverts en Australie, ce qui rend difficile la compréhension de leur histoire. Cette découverte apporte un nouvel éclairage sur l’extinction des araignées et comble une lacune dans notre compréhension de leur évolution.

Selon le paléontologue Matthew McCurry de l'UNSW, le plus proche parent vivant de cette araignée habite actuellement les forêts humides de Singapour jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cela suggère que Megamonodontium mccluskyi habitait autrefois des environnements similaires en Australie continentale, mais a disparu à mesure que l'Australie devenait plus aride.

Le fossile, nommé d'après l'homme qui l'a découvert, le Dr Simon McClusky, est estimé avoir entre 11 et 16 millions d'années. Il fait désormais partie de la collection de paléontologie du Musée australien et est disponible en ligne pour que les chercheurs puissent l'étudier.

L'arachnologue du Queensland Museum, Robert Raven, l'auteur superviseur, a déclaré que ce fossile est le plus grand jamais trouvé en Australie et le premier fossile de la famille des Barychelidae trouvé dans le monde. La rareté des fossiles d’araignées est attribuée à leur comportement fouisseur, qui peut ne pas fournir les conditions idéales pour la fossilisation.

Cette découverte fournit des informations précieuses sur les anciennes espèces d'araignées qui parcouraient autrefois l'Australie et ajoute à notre compréhension de l'histoire naturelle du pays.

