Plonger dans la puissance de la diffusion des rayons X : dévoiler les secrets des matériaux

Les scientifiques du Laboratoire national des accélérateurs du SLAC ont récemment achevé une mise à niveau majeure de la source de lumière cohérente Linac (LCLS), le premier laser à électrons libres à rayons X durs (XFEL) au monde. Cette mise à niveau rendra le faisceau XFEL en moyenne 10,000 8,000 fois plus lumineux et produira XNUMX XNUMX fois plus d’impulsions par seconde, permettant ainsi des recherches révolutionnaires dans divers domaines scientifiques.

Pour utiliser pleinement les capacités améliorées du LCLS, des instruments et techniques scientifiques de pointe ont été développés. Deux instruments notables, chemRIXS et qRIXS, utilisent une méthode appelée diffusion inélastique résonante des rayons X (RIXS) pour sonder les propriétés des matériaux. En diffusant des impulsions de rayons X sur un matériau, les électrons situés au plus profond des atomes sont propulsés vers des états d’énergie plus élevés. À mesure que ces électrons se stabilisent, ils émettent de la lumière, permettant aux chercheurs d'analyser les propriétés du matériau en détail.

Cette technique de RIXS a rapidement progressé, fournissant des informations précieuses sur le comportement des matériaux qui ne peuvent être obtenues par d'autres méthodes. Avec la mise à niveau LCLS, RIXS peut désormais capturer la transformation dynamique des matériaux au fil du temps. Les chercheurs peuvent observer l’interaction entre la charge électronique, le spin, les vibrations atomiques et les interactions, qui se produisent toutes à des échelles de temps ultrarapides. Cette capacité de transformation est rendue possible par la luminosité accrue du LCLS-II.

Une application intéressante de RIXS est l’étude du photosystème II (PS-II), un complexe protéique impliqué dans la photosynthèse. Les moments de transition et le flux de charge électrique pendant le processus de division de l'eau du PS-II peuvent être étudiés à l'aide de chemRIXS. Cette recherche peut contribuer au développement de systèmes photosynthétiques artificiels plus propres et plus efficaces.

Au qRIXS, les scientifiques se concentreront sur la découverte des propriétés des matériaux quantiques qui présentent des phénomènes intrigants comme la supraconductivité à température ambiante. Les oxydes de cuivre, appelés cuprates, présentent un intérêt particulier en raison de leur capacité à transporter le courant électrique avec une résistance nulle à des températures étonnamment élevées. En étudiant les ondes de densité de charge et leurs transitions, les chercheurs visent à faire la lumière sur les mécanismes à l’origine de la supraconductivité à haute température.

Un autre instrument, la science atomique, moléculaire et optique (TMO) résolue dans le temps, permet aux scientifiques de mesurer des impulsions de rayons X ultracourtes qui ne durent que quelques attosecondes. Cette technique sans précédent, appelée génération d’impulsions attosecondes améliorées par laser à rayons X (XLEAP), offre des informations très précises sur la dynamique des processus atomiques et moléculaires.

Grâce à ces instruments et techniques, les chercheurs du LCLS peuvent percer les secrets des matériaux, repoussant ainsi les limites de la compréhension scientifique dans les domaines de la physique, de la chimie et de la biologie.

