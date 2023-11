Réaliser son vol sur Mars : l'ingénieux hélicoptère Ingenuity

By

L'ingénieur mécanique indien Dr. J Bob Balaram, ancien élève de l'Institut indien de technologie (IIT) de Madras, a joué un rôle clé au sein de l'équipe de la mission Mars de la NASA au Jet Propulsion Laboratory (JPL). Son expertise innovante en matière de conception et d’ingénierie a ouvert la voie à la création de l’hélicoptère Ingenuity, qui survole actuellement la surface martienne.

Ingenuity, affectueusement surnommé « Ginny », est une réalisation révolutionnaire pour l’agence spatiale américaine. Pesant à peine 1.8 kg, cet avion extraordinaire fait partie du rover Perseverance de la NASA, lancé en 2020 et continue d'opérer sur Mars. Le vol réussi de l'hélicoptère témoigne de la passion et du dévouement du Dr Balaram.

L’ingéniosité d’Ingenuity réside non seulement dans sa construction mais aussi dans sa capacité à naviguer dans l’atmosphère martienne. Tout comme pour piloter un avion sur Terre, la compréhension des conditions météorologiques est cruciale pour assurer la sécurité des opérations aériennes. Le Dr Balaram, dans un article sur le site Web Mars Helicopter de la NASA, souligne l'importance de la météo atmosphérique et de la météo spatiale pour les capacités de vol d'Ingenuity.

Les conditions atmosphériques font référence à des facteurs tels que la densité de l'air, la température et les profils de vent, qui ont un impact direct sur les performances de l'hélicoptère. Les paramètres de vol doivent être ajustés en conséquence en fonction de ces conditions. De plus, les risques de vol associés au décollage, à l’atterrissage et aux vents violents doivent également être soigneusement pris en compte, tout comme les préoccupations d’un pilote sur Terre.

Pour garantir la sécurité des vols, les opérateurs d'Ingenuity consultent des experts météorologiques qui utilisent divers modèles et instruments disponibles sur le rover. Ces modèles vont des modèles de circulation globale aux modèles géographiques à échelle précise qui capturent les effets locaux dans le cratère Jezero. Les données du Mars Environmental Dynamics Analyser (MEDA) sur Perseverance, équipé de capteurs atmosphériques, éclairent davantage le processus de prise de décision.

Heureusement, les prévisions météorologiques sur Mars sont relativement plus simples que sur Terre en raison de l’absence d’océans. Les tendances sur Mars sont plus prévisibles, ce qui permet à l’équipe d’analyser les données météorologiques historiques précédant le vol et de prendre des décisions éclairées.

L’ingéniosité elle-même est une prouesse technologique remarquable. Construit en fibre de carbone ultra-légère et mesurant seulement un demi-mètre de haut, il démontre l’ingéniosité de l’ingénierie moderne. La mince atmosphère martienne, qui représente environ un centième de la densité terrestre, nécessite que les pales de l'hélicoptère tournent à des vitesses de 2400 2900 à XNUMX XNUMX tr/min, dix fois plus rapides que celles des hélicoptères sur Terre.

Cette expérience révolutionnaire marque le premier vol propulsé et contrôlé sur une autre planète. Après avoir voyagé sur Mars à bord du rover Perseverance, Ingenuity a été déployé sur la surface martienne le 3 avril 2021. Au cours d'une fenêtre expérimentale de 30 jours, il entreprendra une série de vols d'essai, élargissant encore notre compréhension de l'aviation extraterrestre.

Le Dr Balaram, un ingénieur humble et accompli, prévoit de prendre bientôt sa retraite de la NASA, avec pour vision d'inspirer et de soutenir les étudiants indiens dans leur quête d'exploration spatiale. Il attribue son succès à sa formation à l'IIT Madras et estime qu'il existe d'innombrables étudiants talentueux en Inde qui attendent de rendre la nation fière.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que l’ingéniosité ?

R : Ingenuity est un hélicoptère conçu par le Dr J Bob Balaram pour l'équipe Mars Mission de la NASA qui survole actuellement la surface martienne.

Q : Quelle est l’importance de l’hélicoptère Ingenuity ?

R : L'hélicoptère Ingenuity est le premier vol propulsé et contrôlé sur une autre planète, démontrant les progrès révolutionnaires de l'aviation extraterrestre.

Q : Quel est l'impact de la météo sur le vol d'Ingenuity ?

R : Les conditions atmosphériques, notamment des facteurs tels que la densité de l'air, la température et les profils de vent, affectent les performances de l'hélicoptère. L'équipe Ingenuity consulte des experts météorologiques et utilise des modèles météorologiques et des données provenant d'instruments du rover Perseverance pour garantir la sécurité des opérations aériennes.

Q : Quelle est la construction d’Ingenuity ?

R : Ingenuity est fabriqué en fibre de carbone ultra-légère et mesure un demi-mètre de haut. Ses pales tournent à des vitesses dix fois supérieures à celles des hélicoptères sur Terre pour compenser la mince atmosphère martienne.

Q : Quels sont les projets futurs du Dr Balaram ?

R : Le Dr Balaram envisage de prendre sa retraite de la NASA et a l'intention de soutenir et d'inspirer les étudiants indiens dans leur quête d'exploration spatiale. Il vise à contribuer aux efforts de sensibilisation en Inde.