La sonde solaire Parker établit un nouveau record de vitesse, atteignant 400,000 XNUMX milles par heure

La Parker Solar Probe, un vaisseau spatial lancé par la NASA en 2018 avec pour mission d'observer le soleil, a réalisé un autre exploit révolutionnaire. Il a atteint une vitesse de 400,000 635,266 miles par heure (XNUMX XNUMX kilomètres par heure), ce qui en fait l'objet fabriqué par l'homme le plus rapide jamais enregistré.

Au cours de sa 17e orbite autour du soleil, achevée le 27 septembre 2023, la sonde solaire Parker a dépassé sa précédente vitesse de pointe de 364,660 XNUMX milles par heure. Cette réalisation remarquable démontre la capacité du vaisseau spatial à résister à des conditions extrêmes et à se déplacer à des vitesses sans précédent.

L'objectif principal de la Parker Solar Probe est de collecter des données et d'étudier l'origine et l'évolution du vent solaire. Il est équipé d'instruments permettant de mesurer le champ magnétique, le champ électrique et les particules de plasma du soleil. En comprenant ces phénomènes, les scientifiques espèrent mieux comprendre l’impact du soleil sur la Terre et sur le système solaire dans son ensemble.

Malgré ses déplacements à des vitesses aussi énormes, le vaisseau spatial n’a rencontré aucun problème. La NASA a confirmé que tous les systèmes fonctionnent normalement et que la sonde est restée en communication avec les opérateurs de mission du laboratoire de physique appliquée de Johns Hopkins.

En plus de battre le record de vitesse, la Parker Solar Probe a également établi un nouveau record de distance lors de son dernier tour autour du soleil. Il s'est produit à moins de 4.51 millions de miles (7.26 millions de kilomètres) de la surface solaire. Cependant, il devrait se rapprocher encore plus, son approche la plus proche étant estimée à environ 3.9 millions de milles.

La mission de la sonde solaire Parker consiste à effectuer un total de 24 orbites autour du soleil. Avec sept orbites supplémentaires à parcourir, les scientifiques prévoient de collecter encore plus de données précieuses sur notre étoile centrale. D’ici 2025, lorsque la mission devrait se terminer, le vaisseau spatial devrait atteindre une vitesse ahurissante de 430,000 0.064 milles par heure, équivalant à environ XNUMX % de la vitesse de la lumière.

L’importance de cette mission réside dans le fait que la compréhension du soleil est cruciale pour comprendre son impact sur la Terre. La sonde solaire Parker vise à répondre à des questions importantes sur le soleil, notamment pourquoi la couronne est nettement plus haute que la photosphère, comment le vent solaire est accéléré et ce qui alimente les particules solaires à haute énergie. Même si la sonde a déjà apporté quelques réponses, les scientifiques attendent avec impatience la richesse des données qui seront collectées lors des prochaines orbites.

(Définitions :

– Vent solaire : flux de particules chargées (principalement des protons et des électrons) qui sont éjectées de la haute atmosphère du soleil.

– Couronne : partie la plus externe de l'atmosphère solaire visible lors d'une éclipse solaire totale.

– Photosphère : la surface visible du soleil.)