Un mini-organe nouvellement découvert dans des cellules de mammifères pourrait constituer un système de défense de l'ADN

Les scientifiques ont identifié un nouveau mini-organe dans les cellules de mammifères qui pourrait servir de système de défense intégré pour le génome. Cette structure, appelée « exclusome », enferme le matériel génétique flottant librement dans le cytoplasme des cellules, le gardant éloigné du noyau.

Tous les animaux, plantes et champignons possèdent des cellules eucaryotes qui contiennent de l’ADN dans le noyau. Cependant, une certaine quantité d’ADN existe en dehors du noyau, dans le cytoplasme. De plus, du matériel génétique étranger provenant de virus et de bactéries peut pénétrer dans le cytoplasme. Comment ce matériel génétique est tenu à l’écart du noyau et pourquoi il se dégrade s’il n’est pas utilisé pour fabriquer des protéines reste un mystère.

Les chercheurs pensent que cet exclusome pourrait aider à expliquer comment les cellules protègent le matériel génétique dans le cytoplasme. On pense que cette structure inédite est une relique des premières cellules eucaryotes et pourrait être liée au développement du noyau.

L'exclusome est constitué d'une double membrane et contient du matériel génétique codant pour les télomères, qui sont des structures protectrices situées aux extrémités des chromosomes. Cet ADN télomérique forme des anneaux qui flottent autour de la cellule et sont entourés par l'exclusome.

Bien que similaire au noyau, l'exclusome manque de certains éléments, tels que les complexes de pores nucléaires, qui permettent sélectivement aux molécules d'entrer dans le noyau. Les exclusomes sont restés dans la cellule pendant la division cellulaire mais ne sont pas transmis aux cellules nouvellement formées.

La découverte de l'exclusome a des implications pour comprendre comment les cellules réagissent aux envahisseurs et pour étudier le développement du cancer et des maladies auto-immunes. En capturant du matériel génétique potentiellement dangereux ou inutile, l’exclusome peut aider les cellules à identifier et à combattre les infections.

Des recherches plus approfondies sur la façon dont les cellules réagissent à l'ADN en dehors des chromosomes pourraient faire la lumière sur la relation entre les plasmides et le cancer. L'ADN des télomères, qui se trouve dans l'exclusome, a été associé au cancer et joue un rôle dans la division cellulaire indéfinie caractéristique de la maladie.

L’étude fournit des informations précieuses sur les mécanismes de défense des cellules et les systèmes complexes qui protègent le matériel génétique. Comprendre ces processus pourrait conduire à des progrès dans la recherche et les thérapies contre le cancer.

Sources:

– Étude publiée dans Molecular Biology of the Cell

– Auteur principal de l'étude Ruth Kroschewski, Institut de biochimie de l'ETH Zurich

– Birgitte Regenberg, professeur de biologie à l'Université de Copenhague