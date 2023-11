Sierra Space célèbre l'achèvement du premier avion spatial Dream Chaser

By

Sierra Space, une société basée au Colorado, a franchi une étape importante avec la construction de son premier avion spatial Dream Chaser, nommé « Tenacity ». La société a annoncé que l'avion spatial est désormais terminé et qu'il sera envoyé au centre d'essai Neil A. Armstrong de la NASA dans l'Ohio pour des tests environnementaux dans les semaines à venir. Cette réalisation marque une occasion capitale à la fois pour Sierra Space et pour l’avenir de l’industrie aérospatiale.

Le PDG de Sierra Space, Tom Vice, a exprimé son enthousiasme face à cette étape importante, déclarant : « Le Dream Chaser n'est pas seulement un produit ; c'est un témoignage de l'esprit humain, de la détermination et de la poursuite incessante de ce qui se trouve au-delà. Ce sentiment incarne l’ambition et la nature révolutionnaire du projet Dream Chaser.

L'avion spatial Dream Chaser est conçu pour remplir le contrat de Sierra Space avec la NASA pour le lancement de missions de ravitaillement robotique vers la Station spatiale internationale (ISS). Tenacity sera le premier des avions spatiaux de Sierra Space à visiter le laboratoire en orbite, et un vol d'essai vers l'ISS est prévu dès avril 2024. Le lancement aura lieu depuis le Kennedy Space Center de la NASA en Floride à bord du nouveau Vulcan de United Launch Alliance. Fusée Centaur, avec un atterrissage prévu sur l'installation historique d'atterrissage de la navette de la NASA.

La conception de l’avion spatial Dream Chaser allie esthétique, fonctionnalité et endurance. Il doit supporter des températures de rentrée supérieures à 3,000 15 degrés Fahrenheit tout en restant frais au toucher peu de temps après l'atterrissage. Le système de vol autonome est conçu pour prendre en charge un minimum de XNUMX missions spatiales, ce qui en fait un véhicule hautement efficace et réutilisable.

Les capacités du Dream Chaser dépassent celles des autres cargos actuellement en opération. Comme la capsule Dragon de SpaceX, l'avion spatial peut rapporter des expériences et du matériel depuis l'ISS. De plus, Sierra Space envisage un avenir dans lequel le Dream Chaser transportera les membres de l'équipage dans l'espace.

L'achèvement par Sierra Space du premier avion spatial Dream Chaser est une réalisation remarquable qui ouvre la voie aux progrès scientifiques, aux missions de réapprovisionnement et à une potentielle exploration spatiale en équipage. L’avenir des voyages spatiaux semble prometteur, avec Sierra Space en tête.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Quel est le but de l'avion spatial Dream Chaser de Sierra Space ?

L'avion spatial Dream Chaser de Sierra Space est conçu pour remplir le contrat de la NASA pour le lancement de missions de ravitaillement robotique vers la Station spatiale internationale (ISS). Il vise à fournir un moyen fiable et efficace de transporter des marchandises et potentiellement des membres d’équipage vers et depuis le laboratoire en orbite.

2. L'avion spatial Dream Chaser pourra-t-il rapporter des expériences depuis l'ISS ?

Oui, à l'instar de la capsule Dragon de SpaceX, l'avion spatial Dream Chaser aura la capacité de ramener des expériences et d'autres matériels de l'ISS sur Terre. Cette caractéristique le distingue des autres cargos actuellement en activité.

3. Quels sont les projets futurs de Sierra Space pour l'avion spatial Dream Chaser ?

Sierra Space a l'intention d'étendre l'utilisation de l'avion spatial Dream Chaser au-delà des missions de réapprovisionnement robotique. La société envisage de lancer des missions avec équipage à l’avenir, étendant ainsi davantage ses capacités et ses contributions potentielles à l’exploration spatiale.