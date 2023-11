Dream Chaser de Sierra Space : une nouvelle ère dans l'exploration des vaisseaux spatiaux

Sierra Space a récemment dévoilé sa réalisation révolutionnaire : Dream Chaser, désormais officiellement reconnu comme un vaisseau spatial entièrement fonctionnel. Contrairement à son apparence de navette spatiale miniature, Dream Chaser non seulement ressemble mais imite également les capacités de vol de la navette emblématique, ce qui en fait une prouesse d'ingénierie remarquable. D'une longueur de 15 pieds et d'une capacité d'accueil de sept astronautes, Dream Chaser a obtenu un contrat avec la NASA pour sept missions de livraison de fret vers la Station spatiale internationale dans le cadre de l'accord Commercial Resupply Service 2 (CRS2).

Le vaisseau spatial devrait être lancé au sommet d'une fusée Atlas V de United Launch Alliance et, une fois sa mission terminée, revenir sur Terre avec un atterrissage en douceur sur une piste, faisant écho au style d'atterrissage de la navette spatiale. Transportant des fournitures cruciales vers l'ISS, Dream Chaser atterrira au centre d'atterrissage de la navette du Kennedy Space Center en Floride pour ses missions de la NASA.

Le véhicule inaugural, baptisé Tenacity, a été achevé et sera bientôt transporté au centre d'essai Neil A. Armstrong de la NASA dans l'Ohio, où il subira des examens avant vol complets d'ici la fin de 2023. Après les tests, Tenacity embarquera pour son premier vol. mission vers l'ISS, probablement au début de 2024. Remarquablement, Dream Chaser est réutilisable pour un maximum de 15 missions, et un deuxième vaisseau spatial, le DC-100, est déjà en production dans l'usine de fabrication de l'entreprise au Colorado.

De plus, Sierra Space a annoncé son intention de créer une version avec équipage du Dream Chaser, désignée DC-200. Cette variante présente une architecture flexible pouvant transporter à la fois des astronautes et du fret. Contrairement à son prédécesseur, l’avion spatial avec équipage peut atterrir sur n’importe quelle piste commerciale compatible dans le monde, ressemblant aux opérations d’un avion de ligne commercial à fuselage étroit. Bien que la NASA possède actuellement la capsule SpaceX Dragon et le futur Starliner de Boeing pour les missions en équipage, Sierra Space entend également proposer des services de transport aux particuliers.

Cette réalisation a été saluée comme une étape importante par le PDG de Sierra Space, Tom Vice, qui a souligné les années de rêves audacieux et d'efforts dévoués qui ont abouti à la réalisation de Dream Chaser. Ce vaisseau spatial révolutionnaire promet de redéfinir le voyage spatial et d’inspirer l’admiration et la curiosité des passionnés de l’espace et du grand public. Alors que nous anticipons l’avenir avec impatience, Sierra Space continue de repousser les limites, ouvrant la voie à une nouvelle ère dans l’exploration des vaisseaux spatiaux.

