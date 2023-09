By

Barry le Camptosaurus est une découverte extraordinaire dans le monde des squelettes de dinosaures. Avec une histoire remontant à 150 millions d’années, ce mangeur de plantes fossilisé est composé à plus de 80 % d’os d’origine. Sa rareté et son exhaustivité en font un spécimen très recherché, ce qui a conduit les experts à estimer son prix aux enchères entre 855,000 1.28 et 20 million de dollars. La vente aux enchères aura lieu à l'Hôtel Drouot à Paris le XNUMX octobre.

Barry a été initialement découvert dans le Wyoming dans les années 1990, puis restauré en 2000 par le paléontologue Barry James. Le laboratoire italien Zoic a effectué des travaux de restauration supplémentaires sur le squelette après l'avoir acquis l'année dernière pour s'assurer qu'il répondait aux normes scientifiques.

Il est important de noter que le crâne de Barry est terminé à 90 % et que le reste du squelette du dinosaure est terminé à 80 %. Alexandre Giquello de l'hôtel Drouot le décrit comme un « spécimen extrêmement bien conservé », soulignant sa rareté.

Appartenant à la famille des Iguanodontidae, Barry est l'un des premiers groupes de dinosaures découverts. Les os ont été trouvés dans la formation Morrison du Wyoming, connue pour ses abondants gisements de fossiles. Il est intéressant de noter que les dinosaures ornithopodes, comme Barry, ne représentent qu'environ 14 % des spécimens trouvés dans la région, ce qui rend cette découverte encore plus exceptionnelle.

Si la vente d’ossements de dinosaures fait l’objet de critiques de la part de la communauté scientifique, elle est devenue un marché de plus en plus recherché. Rien que l’année dernière, six squelettes de dinosaures ont été vendus aux enchères, pour des sommes impressionnantes. En 2020, un squelette de T-Rex appelé Stan s'est vendu pour un montant record de 31.8 millions de dollars. Dans cet esprit, le prix estimé de 1.3 million de dollars pour Barry semble être une bonne affaire.

Si vous souhaitez acquérir Barry ou un autre squelette de dinosaure, il est essentiel de mener des recherches approfondies sur sa provenance. S'assurer de l'authenticité et de la légalité du spécimen est primordial pour éviter d'acheter un fossile frauduleux ou illégitime.

