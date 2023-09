Les revues médicales sont confrontées à des défis en matière d'intégrité, selon les rédacteurs

Une équipe composée des meilleurs rédacteurs a mis en lumière les défis auxquels sont confrontées les revues médicales et a appelé à de nouvelles approches pour maintenir leur intégrité. Dans un éditorial publié dans JAMA, l'auteur principal, le Dr John Ioannidis de l'Université de Stanford et les rédacteurs du JAMA, du réseau JAMA et du BMJ, ont discuté de l'impact de la crise du COVID-19 sur la recherche. Ils ont également exploré la force perturbatrice potentielle des progrès de l’intelligence artificielle (IA) et des grands modèles linguistiques.

Les rédacteurs ont attiré l’attention sur des problèmes persistants, tels que la pression de « publier ou périr », l’augmentation des cas de fraude et la menace posée par les éditeurs prédateurs et pirates, les faux critiques et les usines de papier. Pour relever ces défis, les auteurs ont recommandé de mener des recherches dans des domaines tels que les préjugés, la prise de décision éditoriale, l'éthique de la recherche et l'amélioration de la conception, de la conduite et des rapports de la recherche.

L'équipe appelle à l'exploration de ces sujets lors du 10e Congrès international sur l'évaluation par les pairs et la publication scientifique, prévu en septembre 2025. Ils estiment qu'une recherche urgente est nécessaire pour évaluer et valider correctement les affirmations scientifiques et non scientifiques grâce à un examen approfondi par les pairs dans l'intérêt de l'humanité.

La date limite de soumission des résumés pour le congrès est le 31 janvier 2025. Les annonces à venir concernant l'événement seront publiées sur le site Web du congrès.

Sources : Éditorial publié dans JAMA, Université de Stanford