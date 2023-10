Nouvelles enquêtes sur la 29e mission de services de réapprovisionnement commercial de SpaceX vers la Station spatiale internationale

By

Le Laboratoire national de la Station spatiale internationale (ISS) et la NASA sont ravis d'annoncer un prochain webinaire qui plongera dans les enquêtes fascinantes en cours lors de la 29e mission de services de réapprovisionnement commercial (CRS) de SpaceX vers la station spatiale. Cette mission promet d’apporter des avancées scientifiques significatives qui pourraient avoir de profondes répercussions sur l’humanité.

Le webinaire mettra en vedette des panélistes estimés qui discuteront des différentes charges utiles lancées sur le vaisseau spatial SpaceX Dragon et exploreront comment la recherche menée sur l'ISS pourrait profiter à tous. Les panélistes comprennent des experts de différents domaines, chacun apportant ses perspectives et son expertise uniques à la discussion.

Le Dr Emilie Dressaire, professeure adjointe à l'Université de Californie à Santa Barbara, fera la lumière sur l'enquête « Wicking in Gel-Coated Tubes » financée par la NSF. Cette recherche vise à comprendre le rôle du mucus dans l’administration des médicaments dans les poumons, révolutionnant potentiellement les traitements respiratoires.

Le Dr Sonja Schrepfer, professeur au département de chirurgie de l'Université de Californie à San Francisco, partagera ses réflexions sur l'enquête « Tissue Engineered Immune Chips in Microgravity » financée par la NSF. En étudiant la relation entre le vieillissement du système immunitaire et les capacités de régénération des cellules hépatiques, ces recherches pourraient ouvrir la voie à des approches innovantes pour lutter contre les maladies liées au vieillissement.

Le Dr Ken Savin, scientifique en chef de Redwire Space, discutera des progrès en matière de bio-impression, en particulier du projet ambitieux de Redwire visant à imprimer des cellules cardiaques humaines dans l'espace à l'aide de son installation révolutionnaire de biofabrication. Cette recherche révolutionnaire pourrait ouvrir de nouvelles possibilités en médecine régénérative et potentiellement surmonter les limites rencontrées sur Terre.

David Caporal, ingénieur de recherche chez Boeing, se plongera dans l'enquête sur le « revêtement antimicrobien de Boeing ». En testant un matériau antimicrobien à divers endroits de la station spatiale, cette recherche vise à améliorer et à garantir la sécurité des futures missions spatiales en atténuant le risque de contamination microbienne.

Le Dr Kathryn Gardner-Vandy, professeur adjoint d'aviation et d'espace à l'Oklahoma State University, partagera des détails sur le projet de sensibilisation éducative « Choctaw Heirloom Seeds ». Cette initiative vise à inspirer et à éduquer les étudiants sur l’importance de préserver les semences anciennes et le rôle potentiel qu’elles peuvent jouer dans l’agriculture durable.

Le webinaire, prévu le mardi 31 octobre 2023 à 1 h HAE, sera disponible en diffusion en direct sur le site Web de l'ISS National Lab pour le public et sur Zoom pour les médias. Les membres des médias qui souhaitent participer sont encouragés à s’inscrire pour accéder à Zoom au moins une heure avant l’événement. De plus, le public peut participer en posant des questions aux chercheurs en utilisant le hashtag #ISSNationalLab sur les réseaux sociaux.

SpaceX CRS-29 devrait être lancé au plus tôt le dimanche 5 novembre 2023, à 10 h 01 HNE, depuis le Kennedy Space Center de la NASA. De plus amples informations sur les projets parrainés par le Laboratoire national de l'ISS sur cette mission seront partagées avec les médias et le public dans les jours à venir.

FAQ:

Q : Quel est l’objectif du prochain webinaire ?

R : Le webinaire vise à fournir un aperçu des enquêtes en cours sur la 29e mission de services de réapprovisionnement commercial de SpaceX vers la Station spatiale internationale.

Q : Qui sont les panélistes qui participent au webinaire ?

R : Les panélistes comprennent des experts tels que la Dre Emilie Dressaire, la Dre Sonja Schrepfer, le Dr Ken Savin, le caporal David et la Dre Kathryn Gardner-Vandy.

Q : Comment puis-je participer au webinaire ?

R : Le webinaire sera diffusé en direct sur le site Web du Laboratoire national de l'ISS pour le public et sur Zoom pour les médias. Les représentants des médias peuvent s'inscrire pour accéder à Zoom et le public peut poser des questions en utilisant le hashtag #ISSNationalLab sur les réseaux sociaux.

Q : Quand a lieu le lancement du SpaceX CRS-29 ?

R : Le lancement est actuellement prévu le dimanche 5 novembre 2023 à 10 h 01 HNE depuis le Kennedy Space Center de la NASA.