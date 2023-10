Les médias ne parviennent pas à aborder l’impact environnemental des masques à usage unique

Une étude récente menée par une équipe d'experts de l'Université de Bangor a mis en lumière l'incapacité des médias à souligner l'impact négatif des masques à usage unique sur l'environnement. L’étude, qui a analysé la couverture médiatique britannique et irlandaise de mars 2020 à décembre 2021, a révélé que les journaux privilégiaient majoritairement les masques chirurgicaux à usage unique dans leurs reportages, sans aborder de manière adéquate la question de la gestion des déchets et de la durabilité environnementale.

Selon la Dre Anaïs Augé, première auteure de l'étude, la manière dont les médias ont parlé des masques a influencé de manière significative les choix des gens en matière de port de masques pendant la pandémie. Le terme « masques » était souvent utilisé pour désigner les masques jetables, tandis que les « couvre-visages » étaient associés à des masques en tissu faits maison ou achetés en magasin. Les médias ont également eu tendance à utiliser le terme « masque » lorsqu'ils discutaient du port obligatoire, tandis que le terme « couvre-visage » était utilisé lorsqu'il y avait un élément de choix.

Malgré les discussions scientifiques sur la sécurité et la réutilisation des masques, les journaux ont largement négligé de transmettre ces informations au public. Le Dr Morwenna Spear, spécialiste des matériaux, a souligné que peu d’attention avait été accordée aux préoccupations environnementales associées aux masques à usage unique, même aux premiers stades de la pandémie de COVID-19.

L’équipe de recherche estime que les journaux ont joué un rôle dans la promotion de l’utilisation de masques à usage unique et ont contribué à l’augmentation des déchets générés. L’étude met en évidence la nécessité d’un reporting plus responsable qui prenne en compte l’impact environnemental des différentes options de masques et encourage l’adoption de couvre-visages réutilisables.

Cette étude faisait partie du projet du Conseil de recherches en arts et sciences humaines dirigé par le professeur Nathan Abrams, qui visait à comprendre les facteurs influençant les choix et les comportements des consommateurs concernant les masques faciaux. Le projet a mis l’accent sur l’élimination responsable des masques et sur l’importance des messages médiatiques pour influencer la motivation et la prise de décision du public.

Dans l’ensemble, l’étude souligne l’occasion manquée par les médias de s’attaquer aux conséquences environnementales des masques à usage unique et de sensibiliser le public. Il appelle à une approche plus globale en matière de reporting, qui tienne compte des considérations de durabilité et permette aux individus de faire des choix éclairés pour protéger à la fois la santé publique et l'environnement.