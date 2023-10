Le cercope des prés : un insecte record avec une large gamme d'hôtes

De nouvelles recherches révèlent que la cercope des prés, connue pour son urine mousseuse ressemblant à une broche, peut se nourrir de plus de 1,300 XNUMX espèces de plantes hôtes, ce qui en fait l'insecte possédant la gamme d'hôtes la plus large. Cette étude, publiée dans la revue PLOS ONE, est cruciale pour comprendre et prévenir la propagation d'une bactérie portée par la punaise qui a causé d'importants dégâts aux cultures dans le monde entier.

La coccinelle des prés, également connue sous le nom de cicadelles, consomme la sève des plantes à l'aide de pièces buccales en forme de paille. En chemin, il accumule des bactéries et devient un vecteur de maladies des plantes. Il propage notamment la bactérie Xylella fastidiosa, responsable de la dévastation des oliveraies en Italie. En identifiant la gamme d'hôtes de l'insecte, les scientifiques peuvent prédire quelles espèces végétales et quels écosystèmes sont en danger.

L'équipe de recherche a combiné des données provenant de la littérature publiée, des spécimens de musée, des observations et d'un projet de science citoyenne appelé BRIGIT, qui visait à anticiper l'introduction de X. fastidiosa au Royaume-Uni. Ils ont découvert que la cercope des prés se nourrit d’une gamme étonnante de plantes : plus de 1,300 117 espèces réparties dans 636 familles, établissant ainsi un record mondial pour les insectes. En comparaison, la pyrale d’automne, un papillon connu pour se nourrir de plantes, compte XNUMX plantes hôtes différentes.

La large gamme d'hôtes de la cercope des prés peut être due à sa préférence pour la sève du xylème, le tissu végétal responsable du transport de l'eau. Ce liquide est homogène dans diverses plantes hôtes, contrairement à la sève du phloème dont se nourrissent la plupart des autres insectes mangeurs de sève. On ne sait toujours pas pourquoi l’insecte possède une si large gamme de plantes hôtes, et des recherches supplémentaires sont nécessaires.

La cercope des prés constitue une menace importante en raison de sa capacité à propager la bactérie X. fastidiosa. Cet examen constitue la première étape dans l’examen des méthodes permettant de contrôler le virus et les maladies qu’il transmet. En tant qu'insecte aux nombreux superlatifs, notamment sa capacité à sauter haut par rapport à sa taille corporelle et ses puissantes capacités de succion, la cercope des prés continue de fasciner les chercheurs.

Source : Vinton Thompson et al, L'insecte herbivore le plus polyphage ? Associations de plantes hôtes de la cercope des prés, Philaenus spumarius (L.), PLOS ONE (2023). DOI : 10.1371/journal.pone.0291734