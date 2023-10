Construire des maisons sur la Lune : le plan de la NASA pour une subdivision lunaire et au-delà

La NASA envisage de retourner sur la Lune et cette fois, ce sera un séjour de longue durée. L’agence vise à construire des maisons sur la Lune d’ici 2040, non seulement pour les astronautes, mais aussi pour les civils ordinaires. Cet objectif ambitieux dépend de la réussite d’un nouvel alunissage.

Pour y parvenir, la NASA prévoit d'utiliser la technologie d'impression 3D et un béton lunaire spécialisé fabriqué à partir d'éclats de roche, de fragments minéraux et de poussière lunaire. L'agence enverra une imprimante 3D sur la Lune, qui sera utilisée pour construire des structures couche par couche en utilisant le béton lunaire. Cette technologie, connue sous le nom de Projet Olympus, utilise des ressources trouvées sur d'autres planètes plutôt que de s'appuyer sur des matériaux provenant de la Terre.

Les partenariats avec des établissements universitaires et des leaders de l'industrie ont ouvert de nouvelles possibilités pour la NASA. L’agence est plus collaborative que jamais, ce qui a élargi les règles du jeu pour l’exploration spatiale. Niki Werkheiser, directrice de la maturation technologique à la NASA, estime qu'avec les bonnes personnes et les capacités de base en place, l'objectif des structures lunaires d'ici 2040 est réalisable.

Il y a cependant des défis à surmonter. Un obstacle majeur est la poussière lunaire abrasive et toxique, qui présente des risques à la fois pour les bâtiments et pour la santé humaine. Les scientifiques de la NASA ont effectué des tests sur de la poussière lunaire simulée pour trouver des solutions. L’idée d’utiliser l’impression 3D pour construire des maisons sur la Lune est apparue comme une solution potentielle. Si les maisons sur Terre peuvent être imprimées en 3D à l’aide de la terre, alors pourquoi ne pas utiliser la terre lunaire pour construire des structures sur la Lune ?

Le retour de la NASA sur la Lune, connu sous le nom de programme Artemis, porte le nom de la sœur jumelle d'Apollo. L'agence a déjà lancé la mission Artemis I, qui a fait le tour de la Lune et est revenue saine et sauve sur Terre. Artemis II, prévu pour novembre 2024, transportera la première femme et première personne noire de l'histoire dans un vol de 10 jours autour de la Lune. Artemis III, prévu un an plus tard, verra les humains atterrir sur la surface lunaire. Des missions supplémentaires avec équipage sont prévues tout au long de la décennie.

Alors que les plans de maisons sur la Lune sont actuellement en phase de rendu, des architectes et des entreprises de technologie de construction comme ICON ont conceptualisé des idées d'habitats lunaires. ICON, en partenariat avec la NASA, vise à développer un système de construction spatial capable d'imprimer tout, des habitats aux aires d'atterrissage de fusées, en utilisant un mélange de béton sur site.

En conclusion, le projet de la NASA de construire des maisons sur la Lune d'ici 2040 est un objectif ambitieux mais réalisable. Grâce aux progrès de la technologie d’impression 3D et aux partenariats avec des leaders de l’industrie comme ICON, l’agence estime qu’une présence humaine durable sur la Lune est à portée de main. Le succès de cette initiative pourrait ouvrir la voie à de futurs efforts de colonisation sur Mars et au-delà.

Sources:

– Le New York Times (article source)

- la NASA