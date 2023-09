Le rôle de l'ADN mitochondrial dans la reproduction humaine

By

Cet article explore de nouvelles recherches qui confirment la compréhension scientifique selon laquelle l’ADN mitochondrial (ADNmt) est exclusivement hérité de la mère. L'étude, publiée dans la revue Nature Genetics, était le fruit d'une collaboration entre l'Oregon Health & Science University et d'autres institutions.

Auparavant, on pensait que l'ADNmt paternel était éliminé après la fécondation, mais l'étude a révélé que les spermatozoïdes matures portent un petit nombre de mitochondries, bien qu'ils manquent d'ADNmt intact. Les chercheurs ont également découvert que les spermatozoïdes manquent d’une protéine essentielle au maintien de l’ADNmt. La raison de cette exclusion est actuellement inconnue, mais elle pourrait être liée aux besoins énergétiques élevés des spermatozoïdes lors de la fécondation, ce qui pourrait conduire à l'accumulation de mutations de l'ADNmt.

En revanche, les œufs en développement, appelés ovocytes, dépendent principalement des cellules environnantes pour leur énergie et conservent un ADNmt relativement intact. Cette distinction contribue à l’avantage évolutif d’hériter exclusivement de l’ADNmt maternel, car elle limite le risque de mutations pathogènes de l’ADNmt chez la progéniture. Les mutations de l’ADNmt peuvent entraîner des troubles mortels affectant les organes nécessitant beaucoup d’énergie, tels que le cœur, les muscles et le cerveau.

Pour prévenir la transmission de troubles connus de l’ADNmt, la thérapie de remplacement mitochondrial (MRT) a été développée. La MRT consiste à remplacer l’ADNmt mutant par de l’ADNmt sain provenant d’ovules de donneurs par fécondation in vitro. Cependant, les essais cliniques de MRT aux États-Unis sont actuellement limités et des essais sont en cours dans d'autres pays comme le Royaume-Uni et la Grèce.

La nouvelle découverte concernant le rôle de l'ADNmt dans la maturation et la fécondation des spermatozoïdes a des implications importantes pour la fertilité humaine et la thérapie par cellules germinales. Comprendre la fonction des protéines impliquées dans la maintenance de l'ADNmt peut conduire à des progrès dans les traitements de l'infertilité et les technologies de procréation assistée.

Source : ANI | | Publié par Tapatrisha Das, Washington Dc, 20 septembre 2023

Définitions:

– ADN mitochondrial (ADNmt) : Le code génétique stocké dans les mitochondries, qui agissent comme la centrale électrique de chaque cellule du corps.

– Ovocyte : ovule en développement.

– Facteur de transcription mitochondrial A (TFAM) : Une protéine essentielle au maintien de l’ADNmt.

– Thérapie de remplacement mitochondrial (MRT) : méthode de remplacement de l’ADNmt mutant par un ADNmt sain par fécondation in vitro.

