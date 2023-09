Un modèle mathématique révèle les schémas et le mouvement des spermatozoïdes

By

Des chercheurs de l'Université de Bristol ont découvert un lien entre la formation de rayures zébrées et le mouvement de nage des spermatozoïdes. S'appuyant sur les idées du mathématicien Alan Turing, qui a proposé le concept de systèmes de réaction-diffusion, l'équipe a analysé les modèles créés par le flagelle des spermatozoïdes. Ces modèles, qui ressemblent à ceux trouvés dans les réactions chimiques, sont entraînés par le mouvement des moteurs moléculaires du flagelle. En simulant le battement flagellaire avec une dynamique de réaction-diffusion, les chercheurs ont pu capturer les mouvements observés des spermatozoïdes et de Chlamydomonas reinhardtii, un type d'algue verte.

Bien que les modèles de réaction-diffusion aient été débattus par les biologistes en raison de leur simplification de processus biologiques complexes, ils constituent un outil précieux pour comprendre le mouvement de pivotement des queues des spermatozoïdes. Le modèle minimal des chercheurs représentait avec précision les schémas de battement des flagelles, et les simulations ont été comparées aux données expérimentales pour valider leurs résultats.

Cette recherche met non seulement en lumière le fonctionnement complexe de la motilité des spermatozoïdes, mais suggère également que la nature suit des schémas et des solutions similaires chez différentes espèces. Comprendre le mouvement des spermatozoïdes est crucial pour étudier la fertilité masculine, et les résultats de cette étude ont des implications significatives à cet égard.

L'étude, qui explore le lien entre les modèles de flagelles et le mouvement des spermatozoïdes, a été publiée dans Nature Communications.

Sources:

– Université de Bristol

– Communication Nature