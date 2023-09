Le problème des trois corps : les mathématiciens découvrent 12,000 XNUMX nouvelles solutions

Une équipe de mathématiciens du monde entier affirme avoir trouvé 12,000 XNUMX nouvelles solutions au problème notoirement difficile des trois corps en physique et en mathématiques. Le problème des trois corps implique la tâche complexe de calculer des orbites stables lorsque trois objets interagissent gravitationnellement. Alors que les systèmes à deux corps peuvent être décrits avec seulement quelques équations mathématiques, l’ajout d’un troisième corps rend les mathématiques beaucoup plus difficiles.

Isaac Newton a formulé les lois du mouvement il y a plus de 300 ans et depuis lors, les mathématiciens s'efforcent de trouver des solutions au problème des trois corps. Ces nouvelles découvertes, publiées sous forme de prépublication dans la base de données arXiv, apportent un complément substantiel aux connaissances existantes, qui ne comprenaient que quelques centaines de scénarios.

Les orbites nouvellement découvertes dans le problème des trois corps sont complexes et tordues, ressemblant à des bretzels et à des gribouillages. Les trois objets hypothétiques impliqués commencent au repos et sont ensuite attirés les uns vers les autres dans diverses spirales en raison de leur attraction gravitationnelle. Après s'être croisés, ils s'éloignent davantage jusqu'à ce que la gravité les rapproche à nouveau, répétant ce schéma indéfiniment. L'auteur de l'étude, Ivan Hristov, estime qu'avec une meilleure technologie, ils pourraient potentiellement trouver cinq fois plus de solutions.

Bien que les systèmes à trois corps soient courants dans l’univers, avec de nombreux systèmes stellaires comportant plusieurs planètes ou étoiles en orbite les unes autour des autres, la stabilité de ces orbites nouvellement découvertes est cruciale pour leur utilisation pratique. Les astronomes pourraient potentiellement utiliser ces solutions pour mieux comprendre le cosmos, mais si les orbites ne sont pas stables, elles ne résisteront pas dans les systèmes stellaires réels.

Pour déterminer la stabilité, des recherches supplémentaires sont nécessaires, car d’autres forces pourraient perturber les schémas orbitaux. Juhan Frank, astronome à la Louisiana State University, exprime son scepticisme quant à la stabilité de ces nouvelles orbites. Il suggère que les systèmes à trois corps ont tendance à se diviser en un système binaire et qu'un troisième corps s'en échappe, généralement le moins massif des trois.

Néanmoins, d’un point de vue théorique, ces nouvelles solutions constituent une réussite mathématique remarquable. Qu'ils soient stables ou instables, ils contribuent de manière significative à la compréhension du problème des trois corps et revêtent une grande importance théorique.

Sources:

– « Le problème des trois corps intrigue les mathématiciens avec 12,000 XNUMX nouvelles solutions » – New Scientist

– « Le « problème des trois corps » laisse les astronomes perplexes depuis que Newton l'a formulé. L’IA l’a déchiffré en moins d’une seconde. – CBS Nouvelles