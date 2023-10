Le réservoir d'eau souterrain de Nouvelle-Zélande pourrait aider à percer le mystère des tremblements de terre à glissement lent

Des chercheurs ont fait une découverte révolutionnaire au large des côtes de la Nouvelle-Zélande : un immense réservoir d’eau enfoui profondément dans les sédiments et la roche d’un ancien plateau volcanique. Ce réservoir, situé à trois kilomètres sous le fond de l’océan, équivaut à la taille d’une mer entière. Si l’existence d’eau dans les failles associées aux séismes à glissement lent, également appelés « séismes silencieux », était déjà connue, l’ampleur de ce réservoir d’eau est sans précédent.

Les événements de glissement lent libèrent des contraintes tectoniques plus progressivement sur une période plus longue que les tremblements de terre typiques. Les causes de ces tremblements de terre lents, qui se produisent fréquemment au niveau de certaines failles, restent insaisissables. Ce réservoir d’eau colossal récemment découvert pourrait apporter des réponses à ce mystère de longue date.

La recherche, dirigée par l’équipe de l’Institut de géophysique de l’Université du Texas (UTIG), a utilisé l’imagerie sismique et le forage géologique pour identifier et étudier le réservoir d’eau. Le Dr Andrew Gase, l'auteur principal de l'étude, préconise des forages plus profonds pour déterminer les effets de l'eau sur la faille et la pression environnante. Cette compréhension plus approfondie pourrait conduire à une compréhension plus précise des grands tremblements de terre.

Le site du réservoir est un vestige d'une éruption volcanique survenue il y a environ 125 millions d'années. Le Dr Gase a reconstruit un modèle 3D de l'ancien terrain volcanique à l'aide d'analyses sismiques, révélant d'épaisses couches de sédiments enveloppant les volcans endormis. Des tests en laboratoire sur des échantillons de roche volcanique ont confirmé que près de 50 % du volume de la roche était constitué d'eau.

Il est intéressant de noter que la teneur en eau de la croûte était nettement plus élevée que prévu pour son âge. Les chercheurs pensent que les premières mers peu profondes, où les éruptions se sont produites, ont transformé les formations volcaniques en structures poreuses capables de retenir l'eau. Au fil du temps, ces formations se sont transformées en argile, emprisonnant davantage l’eau.

La découverte suggère que la pression de l’eau souterraine joue un rôle crucial dans la facilitation des tremblements de terre à glissement lent. Dans les cas typiques, des sédiments saturés d'eau sont enfouis le long de la faille, confinant l'eau sous terre. Cependant, dans ce cas précis, les anciens vestiges volcaniques et leur transformation en argile entraînent des volumes d’eau importants vers le bas, contribuant ainsi à l’apparition de séismes à glissement lent.

Les implications de cette découverte s’étendent au-delà de la Nouvelle-Zélande. Le directeur de l'UTIG, Demian Saffer, suggère que des scénarios similaires pourraient être présents dans les failles sismiques dans le monde entier. Cette découverte conforte l'hypothèse selon laquelle la corrélation entre les fluides, tels que l'eau, et le mouvement des failles tectoniques peut avoir un impact sur le comportement sismique. La recherche ouvre de nouvelles opportunités pour d’autres expériences sur le terrain afin de tester cette hypothèse à plus grande échelle.

L'étude a été financée par diverses agences de recherche, notamment la National Science Foundation des États-Unis, en collaboration avec la Nouvelle-Zélande, le Japon et le Royaume-Uni. Les résultats ont été publiés dans la revue Science Advances.

Sources:

– Institut de géophysique de l’Université du Texas

– Avancées scientifiques