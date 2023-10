La découverte d'un vaste réservoir d'eau sous le fond océanique de Nouvelle-Zélande met en lumière la mécanique des tremblements de terre

By

Des chercheurs ont fait la découverte d’un vaste réservoir d’eau enfoui profondément sous le fond océanique, au large des côtes de la Nouvelle-Zélande. La découverte, réalisée grâce à une image sismique 3D, fournit des informations précieuses sur la mécanique des tremblements de terre à glissement lent et sur l'activité tectonique.

Le réservoir d'eau se trouve à trois kilomètres sous le fond de l'océan, près de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, et est enfermé dans les sédiments et les roches d'un plateau volcanique perdu. Cette découverte est particulièrement remarquable car les tremblements de terre à glissement lent, un type de tremblement de terre qui libère progressivement la pression tectonique sur une période de plusieurs jours ou semaines, se produisent plus fréquemment dans la zone de faille proche du réservoir d'eau.

Bien que de nombreux séismes à glissement lent soient associés à de l'eau enfouie, il n'y avait aucune preuve géologique directe de l'existence d'un si grand réservoir d'eau au niveau de la faille néo-zélandaise. L'auteur principal de l'étude, Andrew Gase, explique qu'ils peuvent constater qu'une quantité d'eau inhabituellement élevée s'écoule dans la faille, bien que l'effet exact sur la faille reste inconnu.

Le réservoir d'eau a été découvert au plus profond de la zone de subduction de Hikurangi, un vestige d'éruptions volcaniques survenues il y a environ 125 millions d'années. Les chercheurs pensent que les mers peu profondes où ont eu lieu les éruptions ont érodé les volcans, créant des roches poreuses et fragmentées qui ont agi comme un aquifère pour stocker l'eau. Au fil du temps, la roche et ses fragments se sont transformés en argile, emprisonnant encore plus d’eau.

Cette découverte est cruciale car les scientifiques pensent que la pression de l’eau souterraine joue un rôle essentiel dans le déclenchement des tremblements de terre à glissement lent. On suppose que les sédiments riches en eau piégés sous terre peuvent libérer un stress tectonique. Cependant, la faille néo-zélandaise contient peu de ce sédiment typique. Au lieu de cela, les chercheurs suggèrent que les anciens volcans et les roches transformées, aujourd'hui argileuses, transportent de grandes quantités d'eau lorsqu'elles sont englouties par la faille. Cette découverte a des implications pour la compréhension des tremblements de terre et suggère que d’autres failles sismiques dans le monde pourraient se trouver dans des situations similaires.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer l’impact précis du réservoir d’eau sur la faille et s’il affecte la pression. Des forages plus profonds sont nécessaires pour déterminer où l’eau finit par aboutir. Ces informations pourraient contribuer à une compréhension plus complète des grands tremblements de terre.

Sources:

– « La subduction de la croûte supérieure riche en volcanoclastites fournit des fluides pour une méga-poussée peu profonde et un glissement lent » publié dans Science Advances

– Recherche financée par la National Science Foundation des États-Unis, ainsi que par des agences scientifiques et de recherche de Nouvelle-Zélande, du Japon et du Royaume-Uni.