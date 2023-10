Une explosion cosmique récemment découverte met en lumière les origines de la vie

Une récente explosion spatiale colossale, connue sous le nom de GRB 230307A, a stupéfié les scientifiques en révélant des éléments chimiques rares cruciaux pour l'existence de la vie. Cet événement extraordinaire, déclenché par la fusion de deux étoiles à neutrons, représente l’un des sursauts gamma les plus brillants jamais observés. Il a fourni aux chercheurs des informations précieuses sur la formation des éléments constitutifs essentiels de la vie.

Une équipe internationale d'experts, en collaboration avec l'Université de Birmingham, a utilisé une combinaison de télescopes terrestres et spatiaux, notamment le télescope spatial James Webb de la NASA, le télescope spatial Fermi Gamma-ray et l'observatoire Neil Gehrels Swift, pour capturer et étudier le suite de cette explosion spatiale massive. Grâce à des observations approfondies, ils ont pu identifier la présence de tellure, un élément chimique lourd rare. En outre, on pense que des éléments comme l’iode et le thorium, essentiels au maintien de la vie sur Terre, faisaient partie des matériaux expulsés lors du spectacle cosmique connu sous le nom de kilonova.

Le Dr Ben Gompertz, professeur adjoint d'astronomie à l'Université de Birmingham et co-auteur de l'étude, a expliqué que le sursaut gamma était le résultat d'une puissante collision entre deux étoiles à neutrons. Cette collision, après des milliards d’années de danse cosmique, a conduit à la spectaculaire explosion spatiale observée en mars.

La découverte de ces éléments lourds grâce à des observations spectroscopiques à la suite d’une fusion d’étoiles à neutrons améliore notre compréhension de la formation de ces éléments fondamentaux de la vie. La luminosité de GRB 230307A a dépassé de plus d’un million de fois celle de l’ensemble de la Voie lactée. Cette découverte remarquable marque un deuxième exemple d’identification d’éléments aussi lourds et nous rapproche de la découverte des origines de tous les éléments.

Le télescope spatial James Webb a joué un rôle central dans cette découverte. L'auteur principal de l'étude, le professeur Andrew Levan de l'Université Radboud, a souligné son importance dans la compréhension de l'origine des éléments. Il a noté que ce voyage a commencé avec le tableau périodique de Dmitri Mendeleev il y a plus de 150 ans et qu'il progresse désormais grâce aux capacités innovantes du télescope spatial James Webb.

Pour l’avenir, les chercheurs souhaitent approfondir les mécanismes des fusions d’étoiles à neutrons et les explosions spectaculaires qu’elles produisent. Le Dr Samantha Oates, co-auteur de l'étude, a souligné les capacités de transformation du télescope spatial James Webb, qui nous permet d'explorer ces fusions cosmiques avec une précision sans précédent.

Le Dr Gompertz conclut avec optimisme, affirmant que les découvertes récentes ont élargi nos connaissances sur les fusions de longue durée capables de produire des sursauts gamma. Le prochain défi consiste à découvrir des fusions plus étendues et à démêler la création d’éléments encore plus lourds. Cette révélation révolutionnaire représente une étape importante vers une compréhension transformatrice de notre univers et de son fonctionnement complexe.

