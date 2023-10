La découverte d'une ancienne tempête solaire et ses implications pour la société moderne

By

Des scientifiques du Royaume-Uni, de France et de République tchèque ont révélé une augmentation remarquable des niveaux de radiocarbone remontant à 14,300 XNUMX ans grâce à l'examen d'anciennes cernes d'arbres trouvées dans les Alpes françaises. On pense que cette augmentation du radiocarbone est le résultat d’une énorme tempête solaire, la plus importante jamais enregistrée.

L'étude s'est concentrée sur l'analyse de troncs d'arbres préservés dans les berges érodées de la rivière Drouzet, dans les Alpes du sud de la France. Ces cernes d'arbres subfossiles ont été disséqués et examinés, conduisant à la découverte d'un pic de radiocarbone sans précédent il y a précisément 14,300 XNUMX ans.

En comparant cette anomalie avec les mesures de béryllium provenant des carottes de glace du Groenland, les chercheurs ont postulé que ce pic était provoqué par une immense tempête solaire, qui aurait libéré de grandes quantités de particules énergétiques dans l'atmosphère terrestre.

Cette tempête nouvellement détectée dépasse en ampleur les événements Miyake précédemment confirmés, des tempêtes solaires extrêmes survenues au cours des 15,000 993 dernières années. Les événements Miyake, y compris celui récemment découvert, sont à une échelle bien plus grande. Les événements confirmés les plus récents se sont produits en 774 et ​​XNUMX après JC.

Les conséquences de tempêtes solaires aussi colossales à l’heure actuelle sont préoccupantes. Ces tempêtes pourraient potentiellement causer des dommages importants à la société technologique moderne. Les télécommunications, les systèmes satellitaires et les réseaux électriques pourraient être considérablement endommagés, entraînant des pertes financières substantielles. Les transformateurs des réseaux électriques pourraient être endommagés de façon permanente, entraînant des pannes généralisées pouvant durer des mois. Les satellites, essentiels à la navigation et à la communication, pourraient également subir des dommages permanents, les rendant inutilisables. De plus, les astronautes seraient confrontés à des risques de radiation importants.

Comprendre les risques posés par ces événements est crucial pour la préparation. Renforcer les systèmes de communication et d’énergie et développer des méthodes pour les protéger des dommages potentiels sont essentiels pour protéger la société des ravages potentiels causés par les tempêtes solaires extrêmes.

