Le vaisseau spatial Parker est témoin d’une éruption solaire sans précédent

Le vaisseau spatial Parker, l'objet artificiel le plus proche du Soleil, a survolé une puissante explosion solaire connue sous le nom d'éjection de masse coronale (CME), offrant aux chercheurs un aperçu unique de ces éruptions. Les éruptions solaires peuvent libérer des milliards de tonnes de particules chargées qui, lorsqu'elles sont dirigées vers la Terre, peuvent potentiellement perturber l'électronique des satellites, les réseaux électriques et même provoquer des pannes d'électricité à l'échelle du continent.

La sonde Parker, qui est l'objet fabriqué par l'homme le plus rapide, a détecté le CME et l'a traversé, permettant aux scientifiques d'observer l'événement avec des détails sans précédent. Le vaisseau spatial se trouvait à seulement 9.2 millions de kilomètres (5.7 millions de miles) de la surface du Soleil, soit plus près que Mercure de notre étoile.

Les observations effectuées par le vaisseau spatial Parker ont révélé que le CME se déplaçait à des vitesses supérieures à 1,350 840 kilomètres (1859 miles) par seconde. Si une éruption similaire frappait la Terre, elle pourrait potentiellement être aussi puissante que l’événement de Carrington de XNUMX, considéré comme la tempête solaire la plus puissante jamais enregistrée sur Terre. Un tel événement pourrait aujourd’hui provoquer des pannes généralisées et perturber les systèmes de communication s’il n’est pas détecté à temps.

La sonde Parker n'a cependant pas été affectée par la tempête solaire grâce à son bouclier thermique et à son système de protection thermique. Il a passé environ deux jours à observer le CME, fournissant ainsi aux scientifiques des données sans précédent sur ces événements célestes.

Les scientifiques analysent actuellement les mesures collectées par le vaisseau spatial au sein du CME et les comparent aux données recueillies à l'extérieur de celui-ci. Cette analyse aidera les chercheurs à mieux comprendre comment ces événements se déroulent et les liens entre les différents phénomènes.

Alors que le Soleil approche du maximum solaire, un pic de 11 ans dans son cycle d'activité, les scientifiques s'attendent à ce que la sonde Parker observe des CME plus massives. Le prochain survol solaire du vaisseau spatial devrait avoir lieu le 27 septembre.

