Le nouveau centre aérien et spatial Samuel Oschin abritera la navette spatiale Endeavour

Le centre aérien et spatial Samuel Oschin, siège permanent de l'ancienne navette spatiale Endeavour de la NASA, a tenu sa cérémonie d'inauguration officielle le 1er juin 2022 à Los Angeles. Le centre, lors de son ouverture, présentera 150 expositions réparties dans trois galeries à plusieurs niveaux, intitulées « Air », « Espace » et « Navette ». Il occupera quatre étages et 100,000 XNUMX pieds carrés d'espace d'exposition.

Le nouveau centre spatial, situé au California Science Center, offrira aux visiteurs une occasion unique d'en apprendre davantage sur l'histoire et les progrès technologiques des voyages aériens et spatiaux. Les expositions présenteront divers artefacts et expositions interactives pour impliquer et éduquer les visiteurs de tous âges.

L'un des points forts du centre sera l'exposition de la navette spatiale Endeavour elle-même. La navette sera exposée en position verticale, permettant aux visiteurs de la voir de près et d'explorer son intérieur. Les écussons de mission de la navette, portés par les astronautes lors de leurs vols, ont également été présentés lors de la cérémonie d'inauguration.

De plus, le centre comprendra une galerie spatiale qui donnera un aperçu des merveilles de l’espace. Les visiteurs auront la chance d'en apprendre davantage sur les corps célestes, les missions d'exploration spatiale et les dernières découvertes en sciences spatiales. La galerie intégrera des visuels époustouflants et des expositions interactives pour rendre l'expérience mémorable.

Le Samuel Oschin Air and Space Center est un ajout important au paysage culturel de Los Angeles et attirera sans aucun doute les passionnés de l'espace et les esprits curieux. Il servira de plate-forme pour inspirer les générations futures à poursuivre des carrières dans les domaines STEM et à continuer de repousser les limites de l'exploration spatiale humaine.

