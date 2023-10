L'éruption du Taupō en Nouvelle-Zélande datée de 232 après JC avec du verre volcanique de l'Antarctique

Des scientifiques ont découvert des éclats de verre volcanique dans l'Antarctique occidental qui témoignent de l'éruption du volcan Taupō en Nouvelle-Zélande, survenue il y a environ 1,800 5,000 ans. Cette découverte aidera à déterminer l’année exacte de cette éruption massive. L'éruption du Taupō est considérée comme l'une des éruptions les plus violentes des XNUMX XNUMX dernières années.

La datation au radiocarbone suggère que l'éruption a eu lieu en 232 après JC, mais certains experts ont avancé que les preuves pourraient avoir été contaminées et que l'éruption s'est produite beaucoup plus tard. Cependant, la récente découverte d'éclats de verre volcanique géochimiquement uniques, enfouis profondément dans une carotte de glace, confirme que l'éruption s'est produite à la fin de l'été ou au début de l'automne de l'année 232.

Les chercheurs ont identifié six fragments qui remontent à l’éruption de Taupō et un septième fragment provenant d’une éruption beaucoup plus antérieure du même volcan, connue sous le nom d’éruption d’Ōruanui, qui s’est produite il y a environ 25,500 XNUMX ans. Les éclats ont été trouvés à des profondeurs similaires, ce qui indique que le verre de l'éruption d'Ōruanui a été enterré près du volcan puis lancé dans l'atmosphère lors de l'éruption de Taupō.

Le verre volcanique a été dispersé par de forts vents du sud-ouest, parcourant plus de 3,100 5,000 kilomètres pour atteindre l'Antarctique occidental. En analysant les couches de glace environnantes, les chercheurs ont pu déterminer quand les éclats de verre ont atterri en Antarctique. La découverte de verre provenant des deux éruptions du même volcan fournit des preuves solides confirmant l'origine des débris volcaniques comme étant le Taupō.

L'éruption du Taupō a duré plusieurs jours à plusieurs semaines et a entraîné une explosion de lave qui a dévasté une zone couvrant 7,700 20,000 milles carrés (XNUMX XNUMX kilomètres carrés). La distance entre le volcan de Nouvelle-Zélande et l’Antarctique occidental met en évidence la puissance de ces éruptions, car les débris volcaniques ont été ramassés par les vents de haute altitude.

Cette étude met en lumière la difficulté de détecter et de valider les événements volcaniques dans les carottes de glace de l'Antarctique. Des recherches et des analyses plus poussées sur ces anciens éclats de verre volcanique contribueront à notre compréhension du moment et des impacts des éruptions passées.

Source : Rapports scientifiques