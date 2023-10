Des images rares capturent l’imposant diable de poussière sur Mars

Le rover Perseverance de la NASA a capturé des images époustouflantes d’un imposant diable de poussière tourbillonnant à la surface de Mars. Le vortex poussiéreux, repéré le 30 août, est plus haut que la tornade américaine moyenne et cinq fois plus haut que l'Empire State Building. Le rover a filmé le spectacle pendant environ 84 secondes alors qu'il faisait rage au sommet d'une crête voisine à 2.5 miles de là. Une vidéo accélérée du diable de poussière, accélérée 20 fois, a été publiée par le Jet Propulsion Lab de la NASA.

Le diable de poussière, qui se déplaçait à environ 12 km/h, mesurait environ 200 pieds de large et atteignait une hauteur maximale de 387 pieds. Cependant, la partie supérieure de la tempête a été coupée dans la vidéo, ce qui rend la véritable hauteur inconnue. Les scientifiques estiment qu’il aurait pu mesurer jusqu’à 1.2 km en fonction de l’ombre qu’il projetait.

Des tourbillons de poussière se forment lorsque l’air chaud monte et se mélange aux colonnes d’air plus froides qui descendent. On les observe également sur Terre dans des régions sèches et poussiéreuses comme l'Arizona, avec des dimensions typiques allant de 10 à 300 pieds de large et de 500 à 1,000 1,640 pieds de haut. Les diables de poussière martiens sont généralement plus faibles et plus petits que leurs homologues terrestres, mais la tornade récemment filmée a dépassé les attentes. Les chercheurs comparent sa hauteur à celle des tornades américaines à part entière, qui peuvent atteindre entre 4,920 XNUMX et XNUMX XNUMX pieds de hauteur.

Bien que la raison de la hauteur exceptionnelle de ce diable de poussière reste inconnue, contrairement aux tornades terrestres qui sont limitées par la hauteur des nuages ​​environnants, les diables de poussière martiens n'ont pas de tels obstacles. Les tourbillons de poussière sont fréquents sur Mars et jouent un rôle important dans le transport de la poussière à travers la planète. Les rovers Perseverance et Curiosity surveillent activement les tornades à proximité, avec des dizaines observées par Perseverance depuis le début de sa mission.

En 2021, des chercheurs ont enregistré pour la première fois le son d’un diable de poussière passant directement au-dessus de Perseverance, fournissant des informations précieuses sur la façon dont les particules se déplacent dans le vortex et aidant à comprendre leur formation et leur croissance. L'imposante tornade capturée sur Mars met en lumière les phénomènes météorologiques fascinants qui se produisent sur notre planète voisine, offrant un aperçu des conditions atmosphériques uniques de Mars.

