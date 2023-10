Des satellites de communication massifs en orbite terrestre basse pourraient perturber l’astronomie

By

Les observations du prototype de satellite BlueWalker 3 ont révélé qu'il s'agit de l'un des objets les plus brillants du ciel nocturne, surpassant toutes les étoiles, sauf les plus brillantes. Cela a suscité des inquiétudes parmi les astronomes quant aux perturbations potentielles causées par les grandes constellations de satellites sur notre capacité à observer les étoiles et à pratiquer la radioastronomie.

Plusieurs entreprises envisagent de lancer des constellations de satellites capables de fournir des services mobiles ou à large bande dans le monde entier. Ces satellites doivent être en orbite terrestre basse et peuvent être relativement grands, ce qui constitue une menace pour les observations du ciel nocturne. En réponse à cela, une équipe internationale de scientifiques dirigée par des astronomes du Centre de l'AIU pour la protection du ciel sombre et calme contre les interférences des constellations de satellites (CPS) a évalué l'impact du satellite BlueWalker 3 sur l'astronomie.

Le satellite BlueWalker 3, lancé par AST SpaceMobile, est un prototype d'une constellation prévue de plus d'une centaine de satellites similaires destinés à être utilisés dans les communications mobiles. La luminosité du satellite a été analysée dans le cadre d'une campagne d'observation internationale, à laquelle ont participé des astronomes professionnels et amateurs de divers endroits du monde.

Les données collectées sur une période de 130 jours ont montré une forte augmentation de la luminosité coïncidant avec le déploiement du réseau d'antennes de 64 mètres carrés du satellite. Cela en fait le plus grand système d’antennes commerciales jamais déployé en orbite terrestre basse. Prédire la trajectoire des satellites est crucial pour que les astronomes puissent les éviter ou au moins connaître leurs positions dans les données. Cependant, atténuer leur luminosité est un défi, car masquer leur position entraînerait une perte de données pour cette partie du ciel.

En plus des observations visibles, BlueWalker 3 constitue également une menace pour la radioastronomie, car il transmet à des fréquences radio proches de celles utilisées par les radiotélescopes. Actuellement, les protections des observatoires contre les interférences radio s'appliquent principalement aux émetteurs terrestres et peuvent ne pas suffire à protéger les radiotélescopes des transmissions par satellite.

L'Union astronomique internationale (AIU) et les partenaires du CPS reconnaissent l'importance des constellations de satellites pour les communications mondiales, mais soulignent la nécessité de stratégies visant à minimiser leur impact sur les observations astronomiques. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour développer des méthodes permettant de protéger les télescopes existants et à venir des nombreux satellites dont le lancement est prévu dans le futur.

Les observations de BlueWalker 3 se poursuivront et il est prévu d'étudier son émission thermique plus tard cette année. D'autres discussions sur ce sujet auront lieu lors du Symposium de l'AIU : Astronomie et constellations de satellites : voies à suivre en octobre.

Source : Sangeetha Nandakumar, « La haute luminosité optique du satellite BlueWalker 3 », Nature (2023). DOI : 10.1038/s41586-023-06672-7. [Source : Imperial College de Londres]