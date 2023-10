Une énorme comète cryovolcanique s’approche de la Terre

Les astronomes ont fait une découverte extraordinaire : une comète trois fois plus grande que le mont Everest, connue sous le nom de 12P/Pons-Brooks, qui a explosé dans l'espace et se dirige maintenant vers la Terre. Cette comète appartient à une catégorie rare appelée comètes cryovolcaniques, ou comètes de volcan froid, composées de glace, de poussière et de gaz. Il possède un noyau solide d'un diamètre estimé à environ 18.6 km. À mesure que le soleil chauffe son cryomagma, la pression augmente à l’intérieur de la comète, conduisant finalement à des explosions d’azote et de monoxyde de carbone. Ces explosions provoquent le rejet de débris gelés à travers les fractures de la coquille de la comète, lui donnant ainsi une forme distinctive qui ressemble à une paire de cornes ou à un fer à cheval.

Malgré le comportement explosif de la comète, il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'un impact avec la Terre. L'éruption de Pons-Brooks devrait continuer à mesure qu'elle se rapproche de la Terre, mais elle restera à une distance de sécurité de 232 millions de kilomètres (144 millions de miles) à son approche la plus proche. Cela le place bien au-delà de la portée des objets géocroiseurs (NEO), qui passent généralement à moins de 120 millions de kilomètres de notre planète.

Même si la comète ne représente pas un danger pour la Terre, elle offre une opportunité rare aux observateurs du ciel. La dernière fois que Pons-Brooks a été visible à l'œil nu, c'était en 1954, et on s'attend à ce qu'elle soit la plus brillante dans le ciel nocturne de mai et juin 2024, même si elle sera la plus proche de notre planète en avril. Le soir du 2 juin 2024, la comète devrait atteindre son maximum de luminosité. Après son approche la plus proche, Pons-Brooks retournera dans le système solaire externe et ne sera de nouveau visible qu'en 2095.

Actuellement situé dans la constellation d'Hercule, Pons-Brooks peut être observé à une hauteur de 36 degrés au-dessus de l'horizon lorsqu'il est orienté est-nord-est. Sa grandeur en termes de taille et sa rare visibilité font de cette comète cryovolcanique un événement céleste étonnant à observer.

