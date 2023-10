Une comète cryovolcanique colossale s’approche de la Terre

Les scientifiques ont annoncé la découverte d’une comète colossale trois fois plus grande que le mont Everest qui se rapproche rapidement de la Terre. Cependant, il n’y a pas lieu de s’inquiéter puisque la comète n’est pas sur une trajectoire de collision avec notre planète. Au lieu de cela, il devrait être visible à l’œil nu lorsqu’il atteindra son point le plus proche de la Terre le 21 avril 2024.

Cet astre, nommé 12P/Pons-Brooks, est classé parmi les comètes cryovolcaniques. Ces types de comètes ont un noyau solide qui s’étend sur une distance impressionnante de 18.6 km et est composé d’un mélange de glace, de poussière et de gaz. Lorsque le soleil réchauffe la comète, la pression à l'intérieur du noyau augmente, provoquant une explosion d'azote et de monoxyde de carbone à travers les fissures de la couche externe de la comète, créant ainsi des fragments de glace.

Pons-Brooks a connu un événement explosif à deux reprises en l'espace de quatre mois, lui donnant une forme distinctive en forme de corne. Certains observateurs ont même comparé son apparence au Faucon Millenium de la franchise Star Wars. En termes de taille, cette comète est comparable à la célèbre comète de Halley, visible pour la dernière fois sans télescope en 1954. Pons-Brooks a une orbite solaire similaire de 71 ans et est donc classée comme « comète de type Halley ». .

Alors que Pons-Brooks s'approchera de son point le plus proche de la Terre en avril 2024, les observateurs du ciel peuvent s'attendre à son pic de luminosité le 2 juin 2024. Après cette rencontre rapprochée, la comète poursuivra son voyage de retour vers les confins du système solaire, avec son prochain retour prévu en 2095.

Actuellement, la comète est située dans la constellation d'Hercule, visible dans la direction Est-Nord-Est, à environ 36 degrés au-dessus de l'horizon. De nouvelles éruptions, potentiellement encore plus importantes, sont attendues à mesure que la comète poursuit son voyage vers la Terre.

Bien que Pons-Brooks soit impressionnante, la comète volcanique la plus turbulente de notre voisinage cosmique est 29P/Schwassmann-Wachmann. Cette gigantesque comète, mesurant 37 km de large, orbite autour du soleil au-delà de Jupiter à une vitesse étonnante de 60 26,000 milles par heure. On pense qu’il entre en éruption environ 20 fois par an et a connu son éruption la plus puissante depuis 12 ans en décembre 2022, propulsant environ un million de tonnes de cryomagma dans l’espace.

Sources:

– Article source : « Une comète colossale, trois fois plus grande que le mont Everest, a fait irruption dans l’espace et se dirige maintenant vers la Terre, rapportent des scientifiques. Il n’y a cependant pas lieu de s’alarmer : la comète n’entrera pas en collision avec nous. Au lieu de cela, il devrait être visible à l’œil nu autour de son point le plus proche de la Terre le 21 avril 2024. » (Aucune URL fournie)

– Définitions : comète cryovolcanique, 12P/Pons-Brooks, comète de Halley (Aucune URL fournie)