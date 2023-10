Des images de vidéosurveillance récemment trouvées révèlent un éclair lumineux précédant une forte détonation à Melbourne

By

Des images de vidéosurveillance de Melbourne, dans le nord-est de l'Australie, ont capturé un éclair soudain suivi d'une forte détonation, laissant les habitants perplexes. La vidéo, prise par un habitant de Doreen, montre un éclair lumineux et un son explosif. Les résidents inquiets des zones voisines, telles que Balwyn et Doncaster, se sont tournés vers les réseaux sociaux pour chercher des réponses.

Bien qu'il y ait eu diverses spéculations, l'astronome de l'Université nationale australienne, Brad Tucker, pense que le phénomène a probablement été causé par la rupture d'une météorite. Il explique que lorsqu'un astéroïde se déplaçant rapidement entre dans l'atmosphère terrestre, l'énergie libérée crée un bang sonique, entraînant un son explosif. Tucker souligne également qu'il n'est pas rare que de tels événements soient localisés et observés par les résidents de zones spécifiques.

En se basant sur la taille de l'éclair et de l'explosion, Tucker estime que l'astéroïde mesure environ 4 à 16 pouces de largeur, soit approximativement la taille d'un ballon de basket. Des fragments de l’astéroïde auraient brûlé en entrant dans l’atmosphère ou auraient atteint la Terre.

Alors que les scientifiques maîtrisent la détection des astéroïdes de plus de 100 mètres, les plus petits, comme celui du récent incident, peuvent passer inaperçus jusqu'à peu de temps avant l'impact. Tucker rassure qu'il est hautement improbable qu'un astéroïde de taille similaire à celui responsable de l'extinction des dinosaures frappe la Terre. Cependant, les astéroïdes plus petits peuvent encore libérer des quantités importantes d’énergie.

Des témoins, comme Jason Busuttil de Langwarrin, ont rapporté avoir vu le météore se diriger vers les Dandenongs. Les images de vidéosurveillance ont fourni des preuves précieuses aux scientifiques qui étudient ces événements célestes.

Sources:

– YouTube/7News Australie

– 3AW (entretien avec Brad Tucker)