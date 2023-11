Explorer la complexité du trou d'ozone de l'Antarctique

By

Contrairement à la perception du public, le trou d'ozone dans l'Antarctique est resté remarquablement grand et persistant au cours des quatre dernières années, selon des chercheurs de l'Université d'Otago. Même si les chlorofluorocarbures (CFC) ont longtemps été imputés à l’appauvrissement de la couche d’ozone, cette étude suggère qu’il existe d’autres facteurs qui y contribuent.

Dans leur étude récemment publiée dans Nature Communications, le groupe de recherche a examiné les changements mensuels et quotidiens des niveaux d'ozone à différentes altitudes et latitudes dans le trou d'ozone de l'Antarctique de 2004 à 2022. L'auteur principal Hannah Kessenich, doctorante au Département de physique, a révélé que le trou dans la couche d'ozone non seulement s'est élargi, mais s'est également approfondi au printemps, avec beaucoup moins d'ozone en son centre qu'il y a 19 ans.

Les chercheurs ont établi un lien entre la diminution de la couche d'ozone et les changements dans l'air entrant dans le vortex polaire au-dessus de l'Antarctique. Cela suggère que la récente augmentation des grands trous dans la couche d’ozone ne peut pas être attribuée uniquement aux CFC. Même si le Protocole de Montréal, qui régit la réglementation des substances appauvrissant la couche d'ozone depuis 1987, a réalisé des progrès notables dans la limitation de l'impact des CFC, d'autres éléments complexes sont probablement en jeu.

Bien que le public ait l'impression que le problème du trou dans la couche d'ozone a été résolu, l'étude souligne que ce trou est l'un des plus importants jamais enregistrés au cours des trois dernières années, deux des cinq années précédentes ayant également été marquées par un appauvrissement important de la couche d'ozone. En fait, le trou dans la couche d’ozone en 2023 a déjà dépassé la taille des trois années précédentes, atteignant plus de 26 millions de kilomètres carrés, soit près du double de la superficie de l’Antarctique.

Comprendre la variabilité de l’ozone est crucial en raison de son influence significative sur le climat de l’hémisphère sud. Le trou d’ozone de l’Antarctique fait partie intégrante de ce système climatique. Même si l'impact du trou dans la couche d'ozone diffère de celui des gaz à effet de serre, il a une interaction délicate avec l'équilibre atmosphérique. Comme l’ozone absorbe généralement la lumière UV, un trou dans la couche d’ozone peut entraîner des niveaux extrêmes d’UV à la surface de l’Antarctique et perturber la répartition de la chaleur dans l’atmosphère.

De telles perturbations peuvent entraîner des modifications de la configuration des vents et du climat de surface dans l’hémisphère sud, affectant ainsi des régions du monde entier. En outre, les chercheurs soulignent que les Néo-Zélandais ne doivent pas trop s’inquiéter de l’augmentation des rayons UV cette année. Le trou d’ozone de l’Antarctique se situe principalement directement au-dessus de l’Antarctique et du pôle Sud, avec un impact minimal sur la Nouvelle-Zélande.

FAQ:

Q : Quelles recherches ont été menées sur le trou d’ozone de l’Antarctique ?

R : Des chercheurs de l'Université d'Otago ont mené une étude analysant les changements mensuels et quotidiens de la couche d'ozone dans le trou d'ozone de l'Antarctique de 2004 à 2022.

Q : Qu’a-t-on découvert sur le trou dans la couche d’ozone ?

R : L'étude a révélé que le trou dans la couche d'ozone s'est élargi et s'est approfondi au cours des dernières années, avec beaucoup moins d'ozone en son centre qu'il y a 19 ans.

Q : Quels facteurs contribuent au trou dans la couche d’ozone ?

R : Bien que les chlorofluorocarbones (CFC) soient généralement associés à l'appauvrissement de la couche d'ozone, les chercheurs suggèrent que d'autres facteurs complexes jouent également un rôle.

Q : Le trou dans la couche d’ozone s’est-il amélioré ?

R : Malgré les progrès réalisés grâce au Protocole de Montréal, le trou dans la couche d'ozone est l'un des plus importants jamais enregistrés ces dernières années.

Q : Quel impact le trou dans la couche d’ozone a-t-il sur le climat ?

R : Le trou dans la couche d’ozone a des effets en aval sur la configuration des vents et le climat de surface dans l’hémisphère sud, avec des implications potentielles sur les conditions météorologiques mondiales.

Q : Les Néo-Zélandais devraient-ils s’inquiéter de l’augmentation des rayons UV ?

R : Le trou d’ozone de l’Antarctique est principalement situé au-dessus de l’Antarctique et du pôle Sud, avec un impact minimal sur la Nouvelle-Zélande. Un écran solaire supplémentaire n’est pas nécessaire.