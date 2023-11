Nouvelles connaissances sur la formation de la Terre et l'origine des régions anormales du manteau

Une équipe internationale de chercheurs a fait une découverte révolutionnaire qui suggère qu'une anomalie massive au sein du manteau terrestre pourrait être un vestige de la collision qui a conduit à la formation de la Lune. Cette découverte met non seulement en lumière la structure interne de notre planète, mais fournit également des informations précieuses sur son évolution à long terme et la formation du système solaire interne.

Dirigée par le professeur Deng Hongping de l'Observatoire astronomique de Shanghai, l'équipe de recherche a utilisé des méthodes informatiques de pointe en matière de dynamique des fluides dans son étude, récemment publiée dans la prestigieuse revue Nature. En simulant l'impact géant survenu il y a environ 4.5 milliards d'années entre la Terre et une proto-planète de la taille de Mars appelée Theia, ils ont découvert des preuves intrigantes soutenant l'origine de la Lune à partir des débris générés par cette collision.

Il est intéressant de noter que des théories antérieures suggéraient que les compositions de la Terre et de la Lune auraient dû être distinctes en raison de leurs différents matériaux. Cependant, des mesures isotopiques de haute précision ont remis en question cette idée reçue en révélant des compositions remarquablement similaires. Dans leur étude, l'équipe du professeur Deng a découvert que l'impact géant avait en réalité conduit à la stratification du manteau terrestre, le manteau supérieur présentant un océan de magma résultant du mélange de matériaux provenant à la fois de la Terre et de Theia, tandis que le manteau inférieur conservait la composition de Terre primitive.

De plus, les chercheurs ont conclu que le manteau inférieur de la Terre pourrait encore être dominé par des matériaux terrestres antérieurs à l'impact, qui ont une composition élémentaire différente, notamment une teneur en silicium plus élevée, que celle du manteau supérieur. Cette découverte remet en question l'idée largement acceptée selon laquelle l'impact géant aurait entraîné une homogénéisation de la composition primitive de la Terre, suggérant plutôt qu'il a marqué le début de l'évolution géologique de la planète sur des milliards d'années.

De plus, l'équipe de recherche s'est également penchée sur les origines des grandes provinces à faible vitesse (LLVP), des régions anormales trouvées à la base du manteau terrestre. Ces régions, situées sous les plaques tectoniques d’Afrique et du Pacifique, présentent des vitesses de vagues considérablement réduites lorsque les ondes sismiques les traversent. Bien que leurs origines restent un mystère, l'équipe a proposé que les LLVP auraient pu évoluer à partir d'une petite quantité de matière provenant de Theia et entrée dans le manteau inférieur de la Terre. Grâce à des simulations et des analyses approfondies, ils ont estimé qu'environ 2 % de la masse terrestre pourrait être constituée de matériaux du manteau théien.

Ces recherches révolutionnaires ouvrent de nouvelles voies pour comprendre la formation de la Terre et les processus géologiques qui ont façonné notre planète au fil des milliards d'années. En remettant en question les théories existantes et en apportant de nouvelles perspectives, le professeur Deng et son équipe ont ouvert la voie à de futures études visant à explorer les complexités de l'intérieur profond de la Terre et son lien avec la formation de notre lune.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu’est-ce que la théorie de l’impact géant ?

La théorie de l’impact géant suggère que la Lune s’est formée à la suite d’une collision massive entre la Terre et une protoplanète de la taille de Mars appelée Theia, il y a environ 4.5 milliards d’années.

2. Comment les recherches récentes ont-elles contribué à notre compréhension de la formation de la lune ?

Des recherches récentes ont révélé que l'impact géant avait conduit à la stratification du manteau terrestre, le manteau supérieur présentant un océan de magma résultant du mélange de matériaux provenant de la Terre et de Theia. Cette découverte remet en question les théories précédentes en suggérant que la formation de la Lune a en réalité marqué le début de l'évolution géologique de la Terre.

3. Que sont les grandes provinces à faible vélocité (LLVP) ?

Les LLVP sont des régions anormales situées à la base du manteau terrestre, sous les plaques tectoniques d'Afrique et du Pacifique. Lorsque les ondes sismiques traversent ces zones, leur vitesse est considérablement réduite. Les origines des LLVP restent un mystère, mais des recherches récentes suggèrent qu'elles pourraient être liées à l'entrée de matière théienne dans le manteau inférieur de la Terre.

4. Quel est l'impact des LLVP sur les processus géologiques de la Terre ?

Les LLVP ont des implications significatives sur l'évolution du manteau, la formation et le mouvement des supercontinents et la structure des plaques tectoniques de la Terre. Comprendre les origines et le comportement des LLVP est crucial pour comprendre les complexités des profondeurs de la Terre.