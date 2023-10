Des scientifiques dévoilent la découverte d'un nouveau dinosaure sauropode susceptible de débloquer l'évolution des dinosaures

By

Les scientifiques ont annoncé la découverte d'une nouvelle espèce de dinosaure sauropode, nommée Garumbatitan morellensis, dans la municipalité espagnole de Morella. Ce quadrupède herbivore pesait environ 30 à 40 kilogrammes et mesurait une hauteur imposante de dix mètres. Ses caractéristiques distinctives comprenaient un long cou, des pattes robustes et des vertèbres d'un mètre de long.

Contrairement aux attentes, ce dinosaure colossal n’a pas utilisé ses longs membres pour naviguer sur le terrain montagneux de la péninsule ibérique. Au lieu de cela, il marchait probablement sur ses métacarpiens, comme sur la pointe des pieds, en raison de l’absence de doigts sur ses membres supérieurs. Le fémur incliné vers l’intérieur suggérait une position large lors du mouvement.

La région dans laquelle errait probablement le Garumbatitan morellensis était une zone estuarienne nichée entre des montagnes et de vastes forêts remplies d'arbres de grande taille capables de subvenir aux besoins alimentaires de si grandes créatures. Son allure chaloupée lui permettait de naviguer dans ces forêts avec une relative aisance.

Cette découverte remarquable a été faite sur le site fossilifère de Sant Antoni de la Vespa à Morella, qui a permis de mieux comprendre l'histoire évolutive monumentale des dinosaures sauropodes. En plus de Garumbatitan morellensis, le site a livré des fossiles d'au moins cinq espèces distinctes de dinosaures de la période du Crétacé inférieur en Europe.

Comprendre l'évolution des dinosaures est non seulement essentiel pour les films à succès hollywoodiens comme Jurassic Park, mais également pour comprendre les mécanismes de l'évolution et d'autres concepts scientifiques comme la biogéographie et la tectonique des plaques. Cette découverte contribue grandement à résoudre le puzzle complexe de l’évolution des dinosaures.

Le Garumbatitan morellensis appartient aux Somphospondyli, un groupe diversifié et primitif de sauropodes. De plus, le lien avec des lignées trouvées en Asie, en Amérique du Nord et en Afrique suggère une histoire de nombreux voyages parmi ces dinosaures.

L’étude détaillée peut être trouvée dans le Zoological Journal of the Linnean Society.

Sources:

– Journal Zoologique de la Société Linnéenne (étude)